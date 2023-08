In questi giorni si è parlato di come Elon Musk, nel suo piano per trasformare Twitter in X, stia valutando seriamente di rimuovere la possibilità di bloccare gli utenti sul suo social network. Difatti, il proprietario di Tesla, ha provveduto ad annunciare in risposta al post di un utente, che a breve rimuoverà la funzione, lasciando solo la capacità di silenziare gli utenti. Una soluzione che, secondo Musk, è più che sufficiente.

Ovviamente la risposta degli utenti è stata pessima e in molti hanno sottolineato come il silenziare un utente permetta comunque a quest’ultimo di poter rispondere ai post, visionare i profili e interagire con essi senza particolari limitazioni. Musk non ha risposto in merito, continuando a far intendere quale sarà la nuova direzione di X ma una piccola clausola, presente da sempre negli store di Apple e Google, potrebbe risolvere la situazione a favore dell’utenza.

I due store, difatti, nel loro regolamento interno richiedono tassativamente che in ogni applicazione categorizzata come social network, sia presente la funzione di blocco dell’utenza, in modo da salvaguardare in primis la sicurezza e, successivamente, sia la privacy che le regole del quieto vivere delle varie community. rimuovere questa opzione, quindi, potrebbe rivelarsi parecchio rischioso per X che, com già successo in passato con altre applicazioni famose, potrebbe venire rimossa dagli store senza preavvisi di sorta.

Per quanto il fare di Musk sia da sempre molto in linea con quello del più canonico dei “troll da web”, il team di X ha deciso di intervenire in seguito alle rimostranze dell’utenza, spiegando che le parole del loro capo sono state fraintese e che, se e quando questa modifica verrà apportata, tutte le funzioni di blocco saranno comunque presenti nella sezione dedicata al silenziare gli utenti.

In conclusione, per quanto la direzione di X resta ancora nebulosa e sembra sempre più vittima dell’ennesimo colpo di testa di Musk, tutta questa situazione ha mostrato, ancora una volta, come il rumore generato dalle dichiarazioni del proprietario di Tesla debba scendere a patti con la realtà. Resta comunque sempre l’ipotesi che Elon Musk impazzisca del tutto e decida di andare contro alle regole di Apple e Google, scegliendo di far sparire dai due rispettivi store l’app dedicata al suo social network.