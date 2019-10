Apple Music e Apple TV+, un unico abbonamento tra i 10 e i 15 dollari?

Il Financia Times conferma che Apple starebbe lavorando a un potenziale bundle che includa Apple Music e Apple TV+.

Apple starebbe valutando la possibilità di creare un abbonamento abbinato che comprenda sia Apple Music che Apple TV Plus, secondo quanto riporta il Financial Times. Oggi Apple Music costa 10 dollari al mese mentre Apple TV Plus, dal primo novembre, costerà 5 dollari al mese. Scendere sotto la soglia dei 15 dollari potrebbe essere un vantaggio per ampliare velocemente la base clienti, ma l’industria musicale è preoccupata del fatto che si possano contrarre i ricavi con abbonamenti così bassi.

In Italia ipoteticamente un abbonamento di questa portata (musica + video) vorrebbe dire una cifra compresa tra 10 e 15 euro, che è meno di due ticket Sky Now e poco di più dell’abbonamento standard di Netflix.

Anna Nicolaou e Patrick McGee del noto quotidiano finanziario hanno raccolto i pareri di diversi addetti ai lavori che sono stati coinvolti nel progetto. Alcuni sono scettici poiché una riduzione delle tariffe avrebbe effetti collaterali negativi sui ricavi e oggi praticamente nessuno è sceso troppo sotto la soglia dei 10 dollari. Bisogna poi ricordare che Apple Music, per i detentori dei diritti, è in proporzione più remunerativo di Spotify.

Per di più oggi si parla di Apple Music e Apple TV Plus, ma non è escluso che in futuro possano essere messi in gioco anche Apple News Plus (10 dollari) e Apple Arcade (5 dollari). L’azienda comunque non ha ancora fatto alcuna dichiarazione ufficiale in tal senso: rimangono certe le informazioni legate al lancio.