Apple Music Player è online, provate la Beta

Apple Music Play è finalmente disponibile online in versione Beta, si può provare con qualsiasi browser.

Apple Music da ieri dispone di una interfaccia Web (Apple Music Player) che consente agli utenti la riproduzione musicale direttamente via browser e senza impiegare iTunes oppure l’app. Si tratta di un atteso passo in avanti, sebbene la versione attuale appare come Beta, quindi oggetto di progressivi piccoli aggiornamenti.

È sufficiente accedere alla pagina beta.music.apple.com e procedere con login e password. Se l’utente non è abbonato l’accesso consentirà solo l’ascolto di anteprime. L’interfaccia di Apple Music Player è un mix tra quella di iTunes e dell’app Apple Music. Sul lato sinistro è posizionata una colonna con le aree “Per te”, “Scopri” e “Radio”. Poi vi è un’area Libreria con “Aggiunti di recente”, “Artisti”, “Album” e “Brani”, infine un lungo elenco con playlist. Nell’area centrale dello schermo, che occupa circa il 90% dello spazio, vi sono le copertine, i comandi di riproduzione, etc.

Stranamente dell’area Radio manca Beats 1, ma ci sono solo le macro-playlist tematiche diverse per genere.

Apple assicura che dovrebbe essere compatibile con tutti i browser e su qualsiasi dispositivo, inclusi Windows 10, Chrome OS, Android, etc. In Chrome non abbiamo riscontrato alcun problema e una fluidità d’uso migliore che su iTunes – per altro destinato al pensionamento.

Ad ogni modo quel che più conta è che Apple Music Player finalmente consente di sganciarsi proprio da iTunes che nel tempo ha subito pochi aggiornamenti sostanziali, almeno sotto il punto di vista tecnico.