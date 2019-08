Apple, novità in arrivo per la versione web di iCloud beta

Apple ha aggiornato il sito web del suo servizio di storage iCloud con diverse piccole novità riguardanti interfaccia e usabilità. Il servizio è al momento in versione beta, con quella definitiva che debutterà al lancio di iOS 13, iPadOS e macOS 10.15 Catalina.

Apple ha avviato il roll out di una nuova versione del sito iCloud Web, il suo servizio di cloud storage che consente di accedere a tutti i propri file semplicemente dal browser, ovunque ci si trovi. Tra le novità uno sfondo diverso per la pagina, icone più piccole, un nuovo menu impostazioni e l’aggiunta di una funzione promemoria.

La prima cosa che salta all’occhio, ovviamente, è il colore di sfondo della home, che ora è bianco. Le icone inoltre sono ora più piccole, mentre la precedente voce Impostazione è stata sostituita da una più esplicativa Impostazioni account. Nulla è cambiato invece rispetto alle sezioni a cui è possibile avere accesso dalla schermata principale, ovvero Posta, Contatti, Calendario, Foto, iCloud Drive, Note, Promemoria, Pages, Numbers, Keynote, Trova Amici e Trova iPhone.

New https://t.co/1rxiu3BRbk beta web app has gone live (thanks @kylesethgray). New launch screen, new Reminders app, and an iCloud Drive web app. pic.twitter.com/CATWI8vCy2 — Federico Viticci (@viticci) August 23, 2019

A differenza delle altre app però Promemoria è stata rivista totalmente, per somigliare più da vicino alla versione presente su iOS 13. Al contrario invece, su iCloud Web è ancora presente la funzione Trova iPhone anziché Dov’è, come su iOS 13, segno che probabilmente il alvoro di revisione non è ancora completo.

La versione di iCloud.com è ancora in beta ma dovrebbe esordire in veste definitiva molto probabilmente in concomitanza col debutto dei nuovi iOS 13, iPadOS e macOS 10.15 Catalina. Il suo vantaggio sarà quello di offrire accesso ai propri file ovunque ci si trovi e a prescindere dal device a disposizione. Non importa ce sia Apple o Windows infatti, basterà avere accesso a un browser e utilizzare lo stesso ID Apple usato per la configurazione di iCloud. In questo modo sarà sempre possibile sincronizzare le foto, archiviare i file, condividere musica, libri, app e altro ancora e ovviamente accedere a tutti i servizi presenti in home.