Apple TV, l’app è ora disponibile su Amazon Fire TV

A partire da oggi i clienti di Amazon Fire TV in Italia potranno accedere all’app di Apple TV. Per la prima volta in assoluto, gli utenti di Fire TV potranno guardare i film, i programmi TV e i canali che acquistano da Apple. A partire dal giorno 1 novembre, anche Apple TV+, la fonte di programmi e film originali prodotti dalle menti più creative del mondo, sarà disponibile su Fire TV anche per gli abbonati all’app Apple TV.

L’app di Apple TV è la casa di Apple TV +, che includerà un ricco palinsesto di serie TV, film e documentari originali, tra cui The Morning Show, Dickinson, See, For All Mankind e The Elephant Queen.

Utilizzando il telecomando vocale Alexa incluso con Amazon Fire TV, oppure un dispositivo Echo associato per il controllo vocale da remoto, è facile iniziare a guardare i propri programmi e film preferiti o scoprire un nuovo contenuto Apple Original su Apple TV +. A partire dal primo novembre, sarà possibile chiedere ad Alexa di aprire contenuti specifici, dicendo semplicemente “Alexa, riproduci Dickinson” o, se si sta cercando ispirazione per decidere cosa guardare, basterà dire “Alexa, trova una serie TV” per visualizzare contenuti originali Apple TV + come The Morning Show e See inclusi nei risultati della ricerca di Fire TV.

L’app di Apple TV è disponibile da oggi per Amazon Fire TV Stick (2nd Gen) e Fire TV Stick 4K, in Italia. Anche i clienti che possiedono Fire TV Basic Edition potranno iniziare a utilizzare l’app da oggi.