Siete appassionati di film e serie tv e avete intenzione di acquistare un dispositivo Apple, come uno dei nuovi iPhone usciti da pochi giorni? In tal caso sarete felici di sapere che potrete ottenere ben 3 mesi di Apple TV+ acquistando un dispositivo Apple sul sito di Unieuro!

Unieuro, infatti, ha lanciato una promozione in collaborazione con Apple, che vi permetterà di riscattare 3 mesi di servizio acquistando un dispositivo del brand idoneo, come iPhone, MacBook o iPad (trovate tutte le informazioni a riguardo nella pagina dedicata). Si tratta, dunque, di un’occasione perfetta per sfruttare la piattaforma streaming qualora non siate già abbonati, scoprendo l’immenso catalogo di film e serie tv a disposizione!

Apple TV+, chi dovrebbe abbonarsi?

Apple TV+, esattamente come Netflix o Prime Video, è una piattaforma streaming perfetta per tutti gli amanti del cinema e delle serie tv, dato che sono disponibili tantissimi contenuti di qualità altissima. Troverete action, commedie, documentari, programmi per bambini e molto altro, accontentando, dunque, qualsiasi gusto e fascia d’età.

Per aderire alla promozione dovrete aver acquistato un dispositivo Apple sul sito di Unieuro; molto probabilmente l’offerta è stata lanciata in occasione dell’uscita degli iPhone 15, per cui se avete intenzione di comprare uno degli smartphone della nuova linea avrete modo di ottenere due piccioni con una fava (a tal proposito, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a dove acquistare gli iPhone 15, in cui troverete anche i link per le offerte Unieuro).

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata all’offerta, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittarne. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

