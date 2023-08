Una nuova smart TV elegante e dalle prestazioni eccezionali sia dal punto di vista audio che video può davvero trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica. Se ciò che state cercando è dunque una smart TV all’avanguardia e con un grande schermo, non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone il modello LG OLED65G36LA con schermo da 65” con uno sconto di ben 1.100,00€!

Il ribasso del 31% riduce così il prezzo da 3.599,00€ a soli 2.499,00€. Va sottolineato che stiamo parlando di una smart TV dalle caratteristiche davvero eccezionali, a cominciare dal processore interno basato sull’Intelligenza Artificiale, passando per le eccezionali prestazioni video e audio, perfette anche per i videogiocatori. Per queste ragioni vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, anche perché le disponibilità al momento sono limitate!

Grazie alla tecnologia Brightness Booster Max, che si avvale di pixel autoilluminanti, le immagini risulteranno molto più brillanti rispetto ai televisori OLED tradizionali. Questo risultato sbalorditivo è reso possibile dalle nuove tecnologie di controllo della luce, guidate dal potente processore α9 Gen6, il vero cuore pulsante di questo modello, che vi regalerà immagini così nitide e luminose che vi sembrerà di essere parte dell’azione. Inoltre, l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro elabora i colori su 20.000 zone del fotogramma, offrendo una resa HDR dettagliata e ultra realistica.

Gli appassionati del cinema troveranno il loro paradiso grazie a Dolby Vision IQ e a Dolby Atmos, che migliorano ulteriormente le prestazioni audio e video di questa LG OLED65G36LA. E c’è un’ulteriore chicca: il Filmmaker Mode, che preserva tutte le caratteristiche originali dei film, proponendovi la visione autentica voluta dal regista, disattivando l’elaborazione dei movimenti nella scena e preservando il rapporto d’aspetto, i colori e il frame rate originali.

E se siete dei gamer, godrete di tutta la potenza delle console next gen, grazie alla risoluzione 4K a 120fps, resa possibile dalle 4 porte compatibili HDMI 2.1 @48Gbps. In questo modo, il vostro gameplay sarà sempre fluido e reattivo, anche perché all’input lag è davvero ridotto.

Va poi aggiunto che questo TV è davvero molto elegante, per il suo profilo sottile e la staffa zero-gap inclusa, che vi garantiranno un’installazione comoda e visivamente appagante, grazie anche all’incavo dedicato all’organizzazione dei cavi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

