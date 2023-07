E infine venne il giorno in cui Arc, il browser per Mac e iOS sviluppato da The Browser Company, diventò, finalmente, disponibile senza lista di attesa. Dopo più di due anni di test, l’azienda ha deciso di lanciare ufficialmente la versione 1.0 di Arc, consentendo a chiunque sia interessato a provarlo, di ottenere il browser direttamente dal sito ufficiale del progetto.

Negli ultimi mesi, Arc ha suscitato sempre più interesse interesse sia per le sue incredibili prestazioni, sia per la sua concezione innovativa dell’utilizzo di internet. The Browser Company, infatti, ha un obiettivo davvero ambizioso: costruire unl sistema operativo per Internet. Arc, infatti, non è semplicemente un browser per navigare sul web ma offre una vasta gamma di strumenti e funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti.

All’interno di Arc, difatti, si possono prendere appunti, creare lavagne collaborative, ridisegnare pagine web secondo le proprie preferenze e molto altro. Fra tutte le funzionalità presenti in Arc, indubbiamente, la modalità picture-in-picture è quella che ha conquistato più utenti, visto che permette di effettuare chiamate mentre si naviga sul web e, soprattutto, visto che ora è pienamente compatibile con Google Meet.

Arc

Con l’aggiornamento alla versione 1.0, Arc non presenta nuove funzionalità, limitandosi semplicemente a risultare disponibile a tutti, ma sembra che The Browser Company stia preparando una serie di novità in vista di un lancio in “pompa magna”. Il browser si è dimostrato decisamente stabile negli ultimi mesi e anche se, come tutti i browser basati sul motore Chromium, ha avuto qualche problema di prestazioni quando venivano aperte numerose schede contemporaneamente, ora sembra che tutto funzioni senza imperfezioni.

Tuttavia, c’è ancora lavoro da fare per il team di The Browser Company, visto che l’app Arc per iOS, sembra funzionare più come una “companion app” rispetto a un vero e proprio browser per device mobile. Inoltre, al momento, non è disponibile una versione di Arc per Windows, anche se sembra che sia in arrivo entro la fine del 2023.

The Browser Company, infine, sta considerando l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel browser ma al momento tutti gli sforzi sono concentrati in primis per garantire delle performance impeccabili e rendere sempre più peculiare, e unica, l’esperienza d’uso per gli utenti.