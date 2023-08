Mettere in sicurezza la propria casa, specie attraverso il mondo dei prodotti dell’internet of things è certamente semplice, ma non proprio alla portata di tutti, ed anzi, spesso i prodotti smart di qualità, come anche delle banali lampadine, finiscono per costare molto più di quanto non costerebbero i loro simili sprovvisti delle varie tecnologie intelligenti e/o senza fili.

Per questo, mentre su Amazon continuano le ottime offerte dell’ottima “Amazon Gaming Week”, noi approfittiamo dell’attenzione di chiunque sia alla ricerca di strumenti per proteggere al meglio la propria abitazione, segnalandovi questo eccezionale sconto del 42% sull’ottimo videocitofono Arlo Essential Video Doorbell, che proprio grazie ad Amazon è così disponibile ad appena 94,96€, contro gli oltre 160 euro originariamente necessari per l’acquisto.

Semplicissimo da installare, e caratterizzato da un’ottima gamma di funzionalità avanzate per la sicurezza domestica, il videocitofono Arlo Essential Video Doorbell è, anzitutto, facilissimo da montare, in quanto non solo dispone di una doppia possibilità di alimentazione (a pile ricaricabili o per mezzo di un più classico collegamento elettrico), ma è anche estremamente semplice da collegare al muro in quanto, specie qualora si opti per il funzionamento a pile, non richiederà alcun intervento tecnico da parte di specialisti, né di relativi lavori in muratura.

Contraddistinto da un angolo di visualizzazione singolo con aspect ratio 1:1, l’Arlo Essential Video Doorbell vanta un design minimal e molto sobrio ed accativante che, in tal senso, è facile associare a qualsiasi contesto abitativo. Parliamo, inoltre, di un dispositivo che dispone di un occhio digitale davvero di ottima qualità, contraddistinto da una risoluzione video HD 1080p con HDR e che è munito anche di una comoda funzione per la visione notturna.

Dotato di funzioni smart che vi permetteranno di ricevere una notifica immediata non appena il dispositivo identificherà persone o oggetti, questo ottimo videocitofono si propone con un riconoscimento avanzato di persone, veicoli, animali domestici e pacchi ed offre, inoltre, funzioni di streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul vostro dispositivo mobile, permettendovi così di monitorare l’esterno della vostra abitazione anche quando non sarete, fisicamente, tra le mura domestiche.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero niente male e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarlo subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questo eccezionale gadget per la sicurezza vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

