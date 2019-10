Arlo Video Doorbell, citofono smart con video HD e audio bidirezionale

Video Dorbell è il nuovo video campanello di Arlo. Dotato di formato quadrato 1:1 e risoluzione HD, offre una qualità elevata, mentre gli alert smart possono segnalare la presenza di pacchi, persone o animali.

Arlo ha annunciato oggi Video Doorbell: progettato per catturare ciò che i tradizionali videocitofoni non sono in grado di riprendere, la nuova soluzione per l’ingresso intelligente vanta un campo visivo diagonale extra-wide di 180 gradi che consente di catturare ogni singolo dettaglio, fornendo filmati in un formato mobile-friendly 1:1 per controllare il proprio uscio di casa da qualsiasi luogo. Grazie inoltre alla risoluzione video HD e all’audio chiaro e bidirezionale, consente agli utenti di identificare i visitatori e di interagire direttamente con loro.

A differenza dei tradizionali video campanelli, Arlo Video Doorbell consente inoltre di effettuare videochiamate direct-to-mobile e offre alert personalizzati per segnalare il rilevamento di pacchetti, persone, veicoli o animali, consentendo agli utenti di agire rapidamente. Arlo Video Doorbell può essere collegato a un carillon meccanico o digitale facilmente installabile e con alimentazione continua.

“Abbiamo dotato Arlo Video Doorbell di una serie di funzionalità avanzate, relative agli alert e alla qualità delle immagini, per aiutare gli utenti a identificare velocemente i propri visitatori e a interagire con loro”, ha dichiarato Tejas Shah, SVP Product and Chief Information Officer. “Per garantire il massimo controllo, siamo andati oltre gli standard del settore per creare una soluzione innovativa che offra una visione integrale del proprio ingresso di casa”.

Con l’acquisto di Arlo Video Doorbell, gli utenti riceveranno Arlo Smart, per una prova gratuita di tre mesi, con il quale potranno avere accesso a 30 giorni di registrazioni video su cloud. Gli utenti saranno in grado di personalizzare la propria esperienza regolando le impostazioni di notifica quando vengono individuati visitatori, veicoli, animali o pacchetti. Attraverso l’applicazione Arlo, gli utenti possono facilmente visualizzare i live streaming e le registrazioni effettuate dal proprio Video Doorbell, regolare le impostazioni della fotocamera o accedere alle registrazioni cloud con Arlo Smart. Arlo Video Dorbell sarà disponibile in tutta Europa agli inizi del 2020, a un prezzo non ancora ufficializzato.