Ufficialmente in viaggio verso la primavera, non potevano mancare le prime super offerte del periodo, con centinaia e centinaia di ribassi disponibili su numerose tipologie di prodotti tech. Nell’articolo di oggi, in particolare, abbiamo deciso di segnalarvi alcune delle migliori proposte disponibili con la Promovera Yeppon, passando da grandi e piccoli elettrodomestici fino ad informatica, smart TV e brico! Tutto in sconto anche fino al 50%!

Nella prima sezione del nostro articolo vi guideremo attraverso alcuni dei prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo, divisi per categorie in modo tale da abbracciare le vostre necessità e, ovviamente, anche le vostre preferenze di budget. Nella seconda, invece, avrete la possibilità di vedere una dettagliatissima lista con tutte le promozioni disponibili dal 11.03 fino al 19.03.

Le migliori offerte della Promovera Yeppon

Per la cucina | Lavastoviglie da Incasso Electrolux LSV48400L

Disponibile a 449,99 € invece di 949,99 €!

Se state cercando un elettrodomestico che vi permetta di pulire in maniera eccellente i vostri piatti, assicurandovi anche un buon consumo energetico, vi consigliamo di non farvi scappare questa lavastoviglie ad incasso classe C, ovvero il modello QuickSelect AirDry di Electrolux. In primis, vi garantisce pulizia fino a 3 volte migliore senza utilizzo di acqua extra, grazie alla tecnologia SatelliteClean. In più, monta un mulinello innovativo, drasticamente più efficiente rispetto ai prodotti di fascia economica inferiore. Da sottolineare che assicura la pulizia di ogni angolo, togliendo anche i residui più difficili dalle vostre stoviglie senza che dobbiate rimetterci mano!

VEDI OFFERTA

Per il lavaggio | Lavasciuga LG F4DV710H2SE

Disponibile a 729,99€ invece di 1.499,00€!

Se state cercando un modo pratico per risparmiare spazio, senza avere sia una lavatrice sia un’asciugatrice, vi proponiamo la lavasciuga intelligente LG AI DD. Grazie a 20.000 combinazioni di lavaggio possibili, questo modello non si limita a rilevare il peso, ma identifica anche la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente il lavaggio perfetto per voi. Grazie al vapore Steam, la lavasciuga elimina il 99,9% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori igienizzando al meglio i vostri capi. Inoltre, grazie al TurboWash 360 il vostro bucato può essere pulito perfettamente in appena 39 minuti, in caso di necessità. Non meno importante, grazie alla tecnologia 3D Multi Spray a getti multi-direzionali, la lavasciuga raggiunge ogni centimetro dei vostri capi, garantendo un pulito profondo e maggiore e un’asciugatura omogenea che non rovina o restringe il vostro abbigliamento.

VEDI OFFERTA

Informatica | Mouse Logitech MX Master 2S

Disponibile a 59,99€ invece di 119,99€!

Se siete soliti lavorare molto al PC e magari siete amanti del gaming, vi invitiamo a valutare l’acquisto del Logitech MX Master 2S, penato per darvi il massimo controllo e comfort su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro. Inoltre, riesci a raggiungere una precisione massima di ben 4.000 DPI, l’ideale anche per i giocatori più competitivi. Collegando il mouse MX Master 2S al computer con il cavo di ricarica micro USB, in soli tre minuti avrete energia sufficiente per un intero giorno di utilizzo mentre con una ricarica completa può durare fino a 70 giorni. Non meno importante, la speciale forma ergonomica e sagomata sostiene perfettamente la mano e il polso offrendo una posizione comoda e naturale.

VEDI OFFERTA

TV | Samsung Neo QLED QE65QN85B da 65″

Disponibile a 1.199,99€ invece di 2.499,99€!

Possedere una smart TV top di gamma può fare la totale differenza nella visione di film, serie e match sportivi, nella vostra quotidianità. Per questo vi consigliamo il modello Samsung appena citato, pensato appositamente per mostrarvi dettagli super accurati, un contrasto straordinario e immagini 4K intense e brillanti grazie alla meravigliosa Quantum Matrix Technology. Non meno importante, grazie alla feature AI Upscalin, la TV regola automaticamente la risoluzione in un impeccabile 4K, anche quando i contenuti di cui state fruendo sono di qualità inferiore! L’audio è un’ulteriore garanzia grazie a Dolby Atmos multidirezionale, in grado di avvolgerti da ogni angolazione senza farvi perdere nemmeno un singolo particolare di dialoghi e brani musicali.

VEDI OFFERTA

Brico | Barbecue a Carbone Weber Original Kettle E-5710

Disponibile a 174,99€ invece di 399,99€!

In vista delle belle giornate passate a fare grigliata con amici e parenti, l’Original Kettle è un acquisto da non farvi scappare. Il famosissimo barbecue a carbone è dotato del One-Touch Cleaning System, un capiente raccogli-cenere e ganci portautensili integrati per un facile accesso mentre state cucinando. Essendo di dimensioni ridotte ma comunque molto performante, è la proposta perfetta anche per i meno pratici!

VEDI OFFERTA

Piscine | Piscina Intex 26784

Disponibile a 279,99€ invece di 379,99€!

Sempre a tema belle giornate, in particolare modo in vista dell’estate, vi consigliamo la piscina rettangolare fuori terra Intex 26784, della nuova linea di Intex Prism Frame. Non solo è facile da assemblare ed ha una struttura portante in tubolare molto solida ma in più è composto a ben 3 strati di PVC : uno strato interno ed esterno in PVC spesso e resistente e uno intermedio in poliestere. Questa piscina è realizzata in acciaio trattato, resistente a ruggine e corrosione. Inoltre, con l’acquisto sono incluse sia la pompa filtro da 2.006L che la comodissima scaletta! Un vero must have per il vostro giardino.

VEDI OFFERTA

Tutte le offerte della Promovera Yeppon

Qui di seguito potete trovare un elenco della speciale selezione di Imperdibili Yeppon con le loro offerte speciali attive nel mese di marzo.

Grandi Elettrodomestici

Informatica

TV

Brico

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!