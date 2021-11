Arrivano gli avatar NFT “pillola rossa” di Matrix Resurrections

La piattaforma social NFT Nifty’s lancerà 100.000 avatar a tema The Matrix Resurrections, con una speciale funzione “pillola rossa”. Gli avatar saranno venduti al dettaglio per 50 dollari ciascuno dal 30 novembre. Come nel film originale, gli acquirenti degli NFT potranno scegliere tra una pillola rossa o una pillola blu. Se scelgono la pillola blu, il personaggio del loro avatar rimarrà in Matrix, altrimenti si trasformerà in un combattente della resistenza.

“Pensiamo davvero che il tema dell’identità digitale e della scelta, e possedere quell’identità, sia in sintonia con i temi del franchise di Matrix”, ha detto Jeff Marsilio, CEO e co-fondatore di Nifty’s.

“Se si pensa a tutti i modi in cui i fan dei contenuti possono interagire con i loro personaggi e storie preferiti nel 2021 – negozi al dettaglio, parchi a tema, social media, oggetti da collezione, negozi online – l’arte digitale e gli oggetti da collezione sono certamente in quella lista ora”, ha detto Pam Lifford, presidente di Warner Bros. Consumer Products, a THR, definendo gli NFT, “un altro punto di contatto per i fan da coinvolgere”.