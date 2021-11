Arrivano gli NFT delle Nazioni Unite per sensibilizzare sulla crisi climatica

Le Nazioni Unite hanno annunciato un’iniziativa sul clima chiamata DigitalArt4 Climate che convertirebbe le opere d’arte del vincitore in un NFT. L’ONU ha presentato il risultato dell’iniziativa artistica sul clima alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Glasgow, in Scozia. Il gruppo UN-Habitat ha collaborato con Unique Network, IAAI GLOCHA e Exquisite Workers per dare forma alla sua iniziativa sul clima NFT.

“Siamo entusiasti di dimostrare che l’etica delle tecnologie di contabilità distribuita e dei dati aperti può essere utilizzata per supportare gli agenti di cambiamento per essere più responsabilizzati nell’identificare le azioni climatiche che possono fare”, ha dichiarato Alexander Mitrovich, CEO di Unique Network. “Unique Network è estremamente orgogliosa di collaborare con queste iniziative chiave delle Nazioni Unite, l’organismo globale per sfidare i paradigmi e garantire l’equità, per una transizione giusta. Crediamo che il futuro dell’espressione umana sarà attraverso le NFT e ci impegniamo a mostrare al mondo intero come può unire le nostre comunità disparate nella lotta per salvare il nostro pianeta”.

I token non fungibili o NFT sono stati creati per la prima volta all’inizio del 2012-13 principalmente sulla blockchain bitcoin in cui le persone tokenizzavano le risorse del mondo reale utilizzando la tecnologia decentralizzata. Tuttavia, nel 2017 le NFT sono diventate molto popolari poiché i token dei fan e le principali leghe sportive premier hanno iniziato a usarli come un modo per portare più interazioni con i fan.

Il 2021 si è rivelato un momento di svolta per l’ecosistema NFT in quanto è diventato molto popolare per artisti digitali, marchi, celebrità e persino agenzie governative. Alcune delle prime collezioni NFT sono diventate il nuovo collezionabile e hanno recuperato milioni per le immagini JPEG.