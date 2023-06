Come ogni anno, a giugno inizia la tanto attesa stagione estiva e Yeppon è pronta a festeggiarla in grande stile con una vasta selezione di super offerte. Questo significa che i consumatori avranno l’opportunità di risparmiare centinaia o addirittura migliaia di euro, a seconda della categoria merceologica scelta. L’assortimento dei prodotti in promozione è davvero vasto e comprende sia elettrodomestici, sia piccoli che grandi, che articoli per esterni e per il fai da te. Le percentuali di sconto applicate a questi articoli superano spesso il 50% del prezzo originale, garantendo un notevole vantaggio economico per chiunque ne approfitti. Inoltre, tutti i prodotti sono in consegna gratuita e che per quelli a partire da 399,99€ viene offerta la possibilità di estensione garanzia a 3 anni a 9,99€.

Dato il gran numero di opportunità di risparmio disponibili, abbiamo suddiviso l’articolo in due sezioni ben distinte. Nella prima metteremo in evidenza una selezione di prodotti che consideriamo assolutamente imperdibili. Questi articoli rappresentano le offerte più vantaggiose e interessanti della Yeppon Summer Days. Nella seconda forniremo una lista completa di tutte le offerte disponibili nel periodo compreso tra il 12 e il 18 giugno. In questo modo i consumatori potranno esplorare tutte le possibilità offerte e trovare gli articoli che meglio rispondono alle loro esigenze e preferenze, godendo di notevoli risparmi durante il periodo promozionale.

Le migliori offerte della Yeppon Summer Days

Per il bucato | Lavasciuga Samsung WD90T534DBW

Disponibile a 579,99€ invece di 1.149,99€!

La lavasciuga Samsung WD90T534DBW offre un’esperienza di lavaggio e asciugatura avanzata e conveniente. Dotata di controllo Wi-Fi tramite l’app SmartThings, potrete controllare e gestire la lavasciuga direttamente dallo smartphone, per un’esperienza di bucato intelligente e comoda. Questa lavasciuga utilizza il potere del vapore per rimuovere lo sporco più ostinato e il 99,9% di batteri e allergeni, garantendo un bucato igienizzato e sicuro per tutta la famiglia. Le dimensioni compatte di 60 cm di larghezza, 85 cm di altezza e 65 cm di profondità non dovrebbero creare problemi di adattamento. La capacità di carico di 9 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura permette di gestire grandi quantità di biancheria in una sola volta. La finitura elegante con porta nera e pannello bianco conferisce un tocco di stile non solo alla lavasciuga, ma anche all’arredamento. Essendo poi intelligente, questa lavasciuga impara dalle vostre preferenze e vi propone i programmi di lavaggio e asciugatura più adatti. Con fino a 27 programmi selezionabili, avrete sempre a disposizione le opzioni ideali per ogni tipo di carico.

VEDI OFFERTA

Per la cucina | Friggitrice ad aria Tristar FR-6964 Multi Crisp Fryer

Disponibile a 89,99€ invece di 169,99€!

La friggitrice ad aria Tristar FR-6964 Multi Crisp Fryer offre un’esperienza di cucina versatile e conveniente. Con una capacità di 10 litri e una potenza di 1800 watt, questo elettrodomestico da cucina consente di preparare una varietà di deliziosi piatti in modo rapido ed efficiente. Grazie ai 10 programmi pre-selezionati, otterrete sempre ottimi risultati di cottura senza la complicazione di dover impostare manualmente le temperature e i tempi di cottura. Basta selezionare il programma desiderato e la friggitrice ad aria farà tutto il lavoro al posto vostro, garantendo cibi gustosi e croccanti. Con il moderno pannello di controllo e il design elegante, godrete anche di un look lussuoso che si adatta a qualsiasi cucina. La sua facilità d’uso è ulteriormente migliorata dalla presenza di un cestello per friggere, 2 griglie, un comodo manico e un pratico vassoio per le briciole. La pulizia non sarà più un problema grazie all’anta rimovibile, che consente un facile accesso all’interno per una pulizia rapida e senza sforzo.

VEDI OFFERTA

Per la pulizia | Robot aspirapolvere Samsung VR05R5050WK

Disponibile a 190,99€ invece di 449,99€!

Il robot aspirapolvere Samsung VR05R5050WK è un dispositivo 2-in-1 che aspira e lava in un’unica volta, offrendo una pulizia completa e conveniente. Dotato di un sistema di controllo elettronico di lavaggio, il robot è in grado di gestire entrambe le operazioni con facilità. Grazie alla sua batteria a lunga durata da 3400mAh, il robot mantiene una potenza aspirante costante fino a 150 minuti, assicurando una pulizia efficace anche per grandi spazi. Con il Wi-Fi integrato, è possibile pianificare e controllare il robot da remoto tramite l’app dedicata sullo smartphone o tablet, persino quando si è fuori casa. Nella confezione sono inclusi due panni in microfibra lavabili, ideali per il lavaggio dei pavimenti, e due coppie di spazzole laterali di ricambio. Insomma, un alleato affidabile per mantenere pulita la casa in maniera quasi totalmente automatica.

VEDI OFFERTA

Per il PC | Kit Logitech MK295

Disponibile a 29,99€ invece di 49,99€!

Il kit mouse e tastiera Logitech MK295 offre la comodità della connettività wireless insieme alla tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore del 90% durante la digitazione e i click. La tastiera è dotata di un tastierino numerico completo e 8 pratici pulsanti di scelta rapida che consentono di navigare più facilmente e lavorare in modo efficiente. La connessione wireless a 2,4 GHz permette di tenere la scrivania libera da ingombranti cavi, merito del ricevitore USB il cui raggio di spostamento arriva a 10 metri. Grazie alla sua semplice installazione plug-and-play, il kit Logitech MK295 è compatibile con i sistemi ChromeOS e Windows, sia su laptop che su computer PC. Il kit è durevole e resistente agli schizzi, con un layout robusto e tasti progettati per durare a lungo. I piedini pieghevoli consentono poi di regolare l’angolazione per ottenere il massimo comfort. Lato autonomia, la batteria della tastiera durerà 36 mesi, mentre il mouse fino a 18 mesi.

VEDI OFFERTA

Per l’intrattenimento | Smart TV Samsung The Serif

Disponibile a 499,99€ invece di 899,99€!

La smart TV Samsung The Serif QE50LS01TAU è un’innovativa soluzione per l’intrattenimento domestico. Con un design unico a 360°, questo modello si adatta a qualsiasi ambiente, arredando con stile e classe. È dotata di un supporto rimovibile in metallo, che consente di posizionarla ovunque, anche in ambienti di dimensioni ridotte. Potrete installarla senza l’uso di attrezzi, semplicemente capovolgendo il televisore per estrarre le gambe del supporto e metterlo in posizione. La tecnologia Quantum Dot di Samsung offre una vista eccezionale con il 100% di volume colore e supporto HDR10+, con in più una resa cromatica realistica. Potrete controllarla in modo intuitivo e pratico utilizzando la vostra voce grazie agli assistenti vocali integrati, tra cui spicca anche Bixby, oltre ai soliti Amazon Alexa e Google Assistant.

VEDI OFFERTA

Tutte le offerte della Yeppon Summer Days

Come promesso, di seguito tutte le offerte di questa speciale promozione di Yeppon, divise per categorie. Su ogni prodotto abbiamo riportato il prezzo finale e quello originale, affinché possiate farvi subito un’idea del risparmio.

Elettrodomestici

Informatica

TV

Brico & outdoor

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!