Se siete alla ricerca di un aspirapolvere robot con tutti i crismi, che vi offra il giusto supporto per le vostre pulizie di casa quotidiane, specie quando se vi trovate spesso fuori casa, allora questa è l’offerta che fa per voi, perché grazie ad Amazon avrete la possibilità di acquistare a prezzo scontatissimo, l’ottimo aspirapolvere robot Ecovacs Deebot N8+, approfittando di uno sconto pari al 37%!

In questo modo, pagherete questo ottimo aspirapolvere robot solo 379,00€, contro i 599,00€ del prezzo originale! Un affare, per un prodotto che, almeno su Amazon, non tornava in sconto dalla fine dello scorso anno!

Ma perché Ecovacs Deebot N8+ è tanto interessante? Anzitutto perché si tratta di un ottimo elettrodomestico, appartenente certamente alla fascia più alta del mercato, quanto meno in termini tecnologici e che, per questo, vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo, anche solo se si pensa al suo prezzo originale.

Parliamo, infatti, di un aspirapolvere robot in grado di rispondere non solo alla classica richiesta di aspirazione della sporcizia dai pavimenti, ma anche di un dispositivo che è in grado di lavare, grazie ad una vaschetta per l’acqua integrata al corpo del dispositivo che, insieme ad un apposito panno in microfibra (ovviamente lavabile), permette un lavaggio rapido di qualsiasi tipo di pavimento, sia esso un parquet, piastrelle in cotto o superfici plastiche.

Oltre a ciò, Ecovacs Deebot N8+ è anche e soprattutto un dispositivo completamente autonomo, e questo grazie alla sua apposita stazione di ricarica che, dalla forma di una colonnina, non solo provvede a ricaricare le batterie dell’apparecchio, ma si occupa anche di svuotare da esso la sporcizia raccolta ad ogni ciclo di pulizia!

In questo modo, Deebot N8+ è in grado di lavorare autonomamente fino a 4 settimane, riducendo così la frequenza con cui dovrete interagire direttamente con l’aspirapolvere e, dunque, con la sporcizia raccolta. E fidatevi: di sporcizia ne raccoglierà davvero tanta, vista la sua accurata scansione delle superfici, che permette a questo dispositivo di poter effettuare pulizie accurate su superfici ampie fino ad un massimo di 200 m², il tutto con il supporto di un’efficiente tecnologia TrueMapping, che permette al robot di effettuare una mappatura precisa degli ambienti domestici, così che il passaggio sulle superfici sia sempre efficiente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo elettrodomestico prima che esso vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

