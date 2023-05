State cercando un nuovo aspirapolvere smart ultraperformante che sia anche in grado di lavare i pavimenti e di svuotarsi da solo? In questo caso non possiamo che proporvi questo eccezionale Rowenta X-Plorer Serie 75 S+, che Amazon vi offre con uno sconto di ben 350€.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete acquistarlo a soli 499,99€ anziché 749,99€, con un risparmio del 33%. L’offerta si fa però ancora più ghiotta, perché a questo sconto se ne aggiunge uno ulteriore di 50€, semplicemente spuntando la casella relativa al coupon prima di metterlo nel carrello.

Questo aspirapolvere robot esegue tutte le operazioni autonomamente. Inoltre, è in grado di lavare e aspirare contemporaneamente e si svuota automaticamente nella sua stazione, che è inclusa nella confezione.

La tecnologia laser Smart Exploration 8.0 consente a questo aspirapolvere robot di scansionare le stanze, individuare gli ostacoli e creare una mappa precisa, personalizzabile e interattiva della casa. Grazie alla scansione estremamente accurata, può anche riconoscere il tipo di superficie e regolare automaticamente la potenza di aspirazione.

Il Sistema Aquaforce si occupa della pulizia dei pavimenti, offrendo 4 livelli di erogazione dell’acqua personalizzabili tramite app. Tutto questo è inoltre supportato dalla Tecnologia Silence, che consente una pulizia silenziosa senza disturbare.

È importante sottolineare anche l’autonomia eccezionale di questo straordinario X-Plorer Serie 75 S+: la batteria a lunga durata garantisce fino a 120 minuti di pulizia, sufficienti per detergere un’area di 120 metri quadrati con una sola carica. Inoltre, la stazione di svuotamento si svuota automaticamente in soli 20 secondi alla fine di ogni sessione, permettendo all’aspirapolvere di lavorare fino a 60 giorni senza bisogno di manutenzione.

Infine, va aggiunto che potrete controllarlo facilmente utilizzando i comandi vocali compatibili con Alexa, Google Home e smartphone. In questo modo, potrete usarlo per pulire la vostra casa anche quando sarete via.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

N.B. Ricordate di spuntare la casella relativa al coupon nella descrizione del prodotto prima di completare il pagamento.

