Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere di qualità, e che sia anche fortemente scontato, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon relativa all’ottimo Lefant M210, un robot aspirapolvere piccolo, compatto e che vanta il titolo di “più venduto su Amazon” nella sua specifica categoria!

Un elettrodomestico dotato di funzioni smart, davvero eccezionale per le pulizie domestiche, specie in occasione delle vacanze estive, in cui trovandoci fuori casa potremmo aver bisogno di programmare le pulizie a distanza e che, soprattutto, grazie ad un doppio sconto su Amazon è oggi acquistabile ad appena 109,39€!

Sullo store, infatti, il Lefant M210 è venduto, di per sé, con uno sconto del 18%, che abbassa il prezzo originale di 219,99€ a 179,39€, ma il punto è che è possibile attivare, direttamente sulla pagina del prodotto, un comodo coupon che decurta il prezzo finale di altri 70 euro, permettendovi così di acquistarlo ad appena 109,39€!

Si tratta di un’occasione davvero ottima, specie perché parliamo di un elettrodomestico davvero pregevole, in grado di fare una seria differenza nella gestione delle pulizie quotidiane, eliminando con efficacia sporcizia, polvere, macchie, peli e capelli che possono accumularsi sui pavimenti, e questo anche al netto della sua compattezza.

L’aspetto più sorprendente del Lefant M210 è, tuttavia, la sua versatilità, giacché parliamo di un prodotto che, al netto del prezzo, gode di ben quattro diverse modalità di pulizia: dalla pulizia automatica, alla pulizia spot, fino alla pulizia dei bordi. E naturalmente, non dimentichiamo la classica pulizia manuale, che potrete personalizzare secondo le vostre esigenze.

Equipaggiato con un serbatoio per la polvere con una capienza di 500 ml, che gli permette di aspirare una gran quantità di sporcizia prima di dover essere svuotato, il Lefant M210 è eccezionale anche dal punto di vista dell’autonomia, disponendo di una batteria al litio da 1800 mAh, capace di produrre sufficiente energia per circa 100 minuti di pulizia su un’area, mediamente, di 100 metri quadrati. Qualora, poi, la vostra abitazione fosse più ampia allora nessun problema, poiché al raggiungimento del 15% di batteria residua, il robot si sposta autonomamente alla sua base di ricarica per tornare operativo nel minor tempo possibile, riprendendo quindi le pulizie lì dove erano state messe in stand-by.

Dotato di ben 13 sensori per il rilevamento di ostacoli e superfici, il Lefant M210 è progettato per evitare collisioni sia con gli ostacoli che con i mobili, e disponendo anche di funzioni smart per il controllo remoto (sia via app, che tramite gli assistenti Alexa e Google Assistant), rappresenta indubbiamente una scelta ideale per chi, magari proprio in occasione di queste ultimi acquisti estivi, è alla ricerca di un aspirapolvere robot che possa pulire casa anche in autonomia, quando si è fuori casa in occasione delle proprie vacanze.

In sintesi, parliamo di un prodotto che merita certamente la sua popolarità e che, non a caso, si è guadagnato anche il titolo di “scelta Amazon”, conferito ai prodotti che vengono selezionati dallo stesso store per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo. Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo subito a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricordati di spuntare la casella relativa al coupon sconto (la trovi poco sotto al prezzo) per poter usufruire dello sconto. Fino ad esaurimento scorte.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!