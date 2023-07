Se state aspettando il Prime Day per acquistare un robot aspirapolvere a un prezzo conveniente, siamo lieti di informarvi che troverete ottime occasioni, alcune addirittura prima dei fatidici due giorni di imperdibili offerte. Ecovacs, infatti, ha annunciato che offrirà sconti su quattro dei suoi migliori aspirapolvere robot, quindi se state considerando l’acquisto di uno di questi modelli, rimarrete pienamente soddisfatti.

I protagonisti saranno i seguenti top di gamma del rinomato brand: DEEBOT X1e OMNI, DEEBOT X1 TURBO, DEEBOT X1 OMNI e DEEBOT T20 OMNI. I primi due si trovano già in offerta, mentre gli altri saranno scontati l’11 e il 12 luglio, i giorni ufficiali del Prime Day 2023. Il produttore ha anche anticipato i prezzi che troverete online durante queste date, che sono i seguenti:

NB: Per quanto riguarda DEEBOT X1e OMNI e DEEBOT X1 TURBO, lo sconto verrà offerto sotto forma di coupon durante l’anteprima del Prime Day, mentre durante i giorni ufficiali dell’evento, il risparmio sarà applicato direttamente al prezzo. Segnaliamo, inoltre, che DEEBOT X1 TURBO rimarrà in offerta fino al 16 luglio.

Se pensate che sia finita qui vi sbagliate, perché Ecovacs riserverà una Gift Card da 50 euro, spendibile su Amazon, ai primi 50 acquirenti che acquisteranno il DEEBOT X1e OMNI tra il 7 e 9 luglio. Per richiederla, dovrete contattare il venditore tramite gli strumenti ufficiali forniti dal portale. Detto ciò, diamo un’occhiata alle caratteristiche tecniche di questi robot aspirapolvere, così potrete avere un’idea chiara del modello da acquistare nei prossimi giorni.

DEEBOT X1e OMNI

Se si mettono insieme funzionalità e prezzo, questo modello è il più conveniente dei quattro, rivelandosi un ottimo alleato per le pulizie della casa. Con la sua capacità di lavaggio e asciugatura automatica, torna alla sua stazione di pulizia per eseguire un lavaggio automatico dei panni, eliminando sporco e odori sgradevoli. La stazione di pulizia rende la manutenzione semplice, con la capacità di pompare l’acqua sporca nel serbatoio di scarico e asciugare i panni con l’aria calda, mantenendoli puliti senza la necessità di frequenti smontaggi e lavaggi.

In soli 10 secondi, svuota automaticamente la polvere, mentre il sacchetto di raccolta polvere da 3 litri garantisce che possiate lasciarlo lavorare senza preoccuparvi di svuotare la vaschetta fino a ben 75 giorni. Inoltre, con i serbatoi separati per l’acqua sporca e l’acqua pulita da 4 litri, il robot rifornirà automaticamente il serbatoio dell’acqua pulita prima del lavaggio, garantendo una pulizia efficiente e senza interruzioni.

Il riconoscimento degli oggetti e l’elusione degli ostacoli sono gestiti da AIVI 3.0, un avanzato sistema di intelligenza artificiale, in grado di identificare con precisione 30 tipi di ostacoli comuni nelle abitazioni. Ciò consente al robot di evitarli, riducendo il rischio di impigliarsi o intasarsi. Il sistema AIVI 3.0 può riconoscere scene statiche e dinamiche anche in condizioni di luce ridotta, dimostrando di essere un vero e proprio top di gamma.

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO

È il robot aspirapolvere ideale per coloro che desiderano godere della tecnologia avanzata della serie X1 a un prezzo più favorevole. Con i suoi due serbatoi dell’acqua indipendenti, questo robot garantisce una pulizia del pavimento sempre impeccabile, utilizzando esclusivamente acqua pulita. Non solo offre un’efficace aspirazione della polvere, ma anche una potente funzione di lavaggio che permette di eliminare lo sporco ostinato e le macchie.

Nonostante il suo prezzo più conveniente, il DEEBOT X1 Turbo offre prestazioni paragonabili ai suoi fratelli più costosi della gamma Ecovacs, come dimostra la potenza di aspirazione di 5000 Pa e il sistema OZMO Turbo 2.0. Inoltre, con la tecnologia di mappatura e navigazione TrueMapping 2.0 SLAM migliorata, il robot è in grado di creare mappe accurate della casa e di evitare gli ostacoli in modo preciso, garantendo una pulizia completa e senza intoppi.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

È il modello più avanzato della serie X1, progettato per offrire un’esperienza di pulizia senza precedenti. Questo robot aspirapolvere offre una caratteristica innovativa: la capacità di mettere automaticamente la polvere nel sacchetto senza che voi entriate in contatto con essa. La stazione di ricarica, infatti, è dotata di uno speciale sacchetto di polvere sigillato con una capacità di 3,2 L, dal quale non possono uscire né polvere né allergeni. Durante questo Prime Day, sarà offerto al prezzo più basso di sempre! Un’occasione unica per ottenere il robot Ecovacs più avanzato a un prezzo davvero conveniente, con un risparmio netto di ben 600 euro.

Tra le caratteristiche più rilevanti di DEEBOT X1 OMNI va citato il potente sistema di aspirazione fino a 5.000Pa e il sistema che permette ai 2 panni di ruotare fino a 180 volte al minuto, garantendo una pulizia efficace indipendentemente dalle condizioni del pavimento. Insomma, se cercate un robot aspirapolvere capace di strofinare e aspirare in modo impeccabile, eliminando anche le macchie più ostinate e i peli degli animali domestici, questo modello è la scelta ideale.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI

È il robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia che offre caratteristiche tecniche uniche. Grazie alla tecnologia di lavaggio ad acqua calda a 55°C, esclusiva di Ecovacs, il robot è in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate, offrendo una pulizia profonda e impeccabile. Nessun altro robot sul mercato offre questa tecnologia!

Con una potenza aspirante di 6000Pa, DEEBOT T20 OMNI è in cima alla sua categoria. È uno dei pochi robot, insieme al Roborock S8 Ultra, a raggiungere questo livello di potenza. Tuttavia, a differenza del Roborock S8 Ultra che costa 400 euro in più, DEEBOT T20 OMNI offre la stessa potenza a un prezzo più conveniente, rendendolo un’opzione irresistibile per chi cerca prestazioni elevate senza spendere una fortuna.

La capacità di sollevare i panni fino a 9mm è un’altra caratteristica unica del DEEBOT T20 OMNI. Mentre la concorrenza si ferma a 7mm, Ecovacs va oltre, consentendo al robot di pulire in modo ancora più efficace anche su superfici leggermente irregolari o con piccoli ostacoli. Questa funzionalità garantisce una pulizia completa ed efficiente, raggiungendo ogni angolo della casa.

Di conseguenza, DEEBOT T20 OMNI è il robot aspirapolvere e lavapavimenti ideale per chi cerca caratteristiche tecniche avanzate e uniche. Mentre altri produttori potrebbero implementare tali funzionalità solo in un secondo momento, Ecovacs le offre già oggi. Acquistando DEEBOT T20 OMNI, sarete un passo avanti rispetto alla concorrenza, godendo di prestazioni superiori e delle ultime innovazioni nel campo della pulizia domestica.

