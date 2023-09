Tra i crimini online la sextortion è forse uno dei più complessi: si verifica quando qualcuno si impossessa di foto e video intimi della vittima, e minaccia di renderli pubblici se non si paga un riscatto. A volte diventa una semplice truffa, quando quei contenuti non esistono veramente ma il truffatore riesce a far credere il contrario.

Come nel caso recente che vede coinvolto il popolare sito YouPorn, uno dei più grandi e famosi nel suo settore. Ebbene, alcune persone stanno ricevendo email dove si afferma che un “un video sessualmente esplicito è stato caricato sul sito e si suggerisce di pagare per farlo rimuovere”, spiega BleepingComputer.

Bene o male è la solita truffa, ma l’inclusione di YouPorn è un elemento nuovo che può in qualche modo rendere più credibile tutto quanto. Se la mail raggiunge qualcuno che veramente compare in video di quel genere, può comprensibilmente temere che sia successo qualcosa che non doveva succedere.

A quel punto scattano risposte irrazionali, figlie più che altro del panico, e magari si finisce per pagare anche se non c’è mai stata una vera minaccia. Sembra assurdo, ma questi schemi criminali possono generare guadagni molto sostanziosi.

Negli ultimi anni, poi, la qualità di questi messaggi è diventata sempre più alta: una volta era facile riconoscerli perché del tutto sgrammaticati, mentre oggi sono scritti piuttosto bene – anche in Italiano. Serve quindi soffermarsi più a lungo per capire che si tratta di una truffa. Qualcosa che molte persone semplicemente non fanno. Sicuramente la proposta di pagare un servizio in Bitcoin o simili e uno dei segnali d’allarme più riconoscibili.

Se riceve mail di questo tipo, per quanto possano sembrare spaventose, la cosa migliore da fare è cancellarle subito e dimenticarsene.

Immagine di copertina: luismolinero