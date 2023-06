Se siete appassionati di audiolibri e podcast, ma non siete già clienti Amazon Prime, probabilmente lo diventerete grazie a questa ghiotta offerta creata appositamente in preparazione dell’attesissimo Prime Day 2023. Ai clienti di Amazon Prime sono sempre dedicati innumerevoli vantaggi, fra cui, in questo caso, la possibilità di poter godere di tutti i contenuti di Audible per 3 mesi a costo zero.

Tenendo presente che il periodo di prova standard per chiunque non abbia mai provato Audible è di un mese, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile occasione di poterne usufruire per ben 2 mesi in più. Vista l’eccezionalità della promozione, chiaramente non durerà a lungo: infatti, avete tempo solo fino al 13 luglio, per cui vi consigliamo di non lasciarvela sfuggire.

Audible rappresenta indubbiamente il servizio di audiolibri in streaming migliore sul mercato. Il suo vasto catalogo comprende oltre 50.000 titoli, che equivalgono a più di 200.000 ore di ascolto. Le opere abbracciano una vasta gamma di generi e sono disponibili anche in diverse lingue, consentendovi di utilizzare il servizio anche per fare pratica con le lingue straniere.

Potrete immergervi nei bestseller come Harry Potter, The Sandman e Twilight, oppure esplorare gialli, thriller, narrativa per bambini, fantascienza, fantasy e tanto altro ancora. La vasta selezione di audiolibri vi offrirà infinite possibilità di scelta su cosa ascoltare. Inoltre, avrete accesso a numerosi podcast che spaziano in tutti i settori, permettendovi di scoprire nuove cose, rimanere aggiornati sulle notizie dall’Italia e dal mondo e approfondire le vostre conoscenze su un determinato argomento.

Aderire a questa incredibile promozione è semplicissimo: vi basterà andare direttamente sulla pagina dell’offerta dopo esservi loggati su Amazon e, se siete clienti Prime e non avete mai usufruito del periodo di prova gratuito di Audible, potrete godervi tutti contenuti audio che vorrete per 3 mesi gratis. Dopo di che, potrete scegliere se cancellare l’abbonamento o rinnovarlo per soli 9,99€ al mese.

Insomma, con Audible avrete a portata di mano tutti gli audiolibri e i podcast che amate, insieme alla libertà di poterli ascoltare quando volete sia online che offline. Portate sempre con voi i vostri contenuti audio preferiti grazie all’app disponibile su smartphone, tablet, computer e persino Amazon Echo. Non possiamo dunque che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, consigliandovi vivamente di non farvela sfuggire.

