Audible in sconto del 20% e buono sconto da 10€ per Amazon: ecco come fare

Vi segnaliamo un’ottima offerta riguardo al servizio di audiolibri Audible, grazie alla cui sottoscrizione è possibile ricevere un buono da 10 euro da poter spendere su Amazon! L’offerta è in esclusiva per i clienti Amazon Prime e arriva alle soglie del Black Friday, e non richiede altro che la sottoscrizione di un mese a pagamento dopo il primo (che, per altro, è gratuito).

Il buono è utilizzabile fino al 15 febbraio 2020 e verrà accreditato solo dopo l’attivazione del mese a pagamento. L’offerta, in ogni caso, non si ferma qui perché iscrivendosi adesso è possibile usufruire di uno sconto del 20% sull’abbonamento mensile per il primo anno. Ciò significa che per i primi 12 mesi di sottoscrizione si potrà pagare soli 7,99€ invece di 9,99€. Al tredicesimo mese il costo mensile tornerà poi quello standard di 9,99€.

Va specificato che non si è vincolati a sottoscrivere un abbonamento per tutti i 12 mesi in quanto il pagamento di Audible è mensile e la sottoscrizione, come per il servizio Amazon Prime, può essere disdetta quando si vuole e senza costi aggiuntivi.

» CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AD AUDIBLE «

N.B. Il buono ricevuto sarà valido esclusivamente su prodotti venduti e spediti da Amazon.

