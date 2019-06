Avventure Airbnb, ecco i viaggi organizzati con guide locali

Avventure Airbnb è un nuovo servizio che consente di esplorare luoghi remoti con viaggio organizzato e guida locale.

Avventure Airbnb è una nuova modalità di “viaggio organizzato” da 2 a 10 giorni con alloggio, pasti e attività incluse che punta ai viaggiatori che amano le rotte alternative ed esperienze più coinvolgenti. Ovviamente prevede sempre una guida locale (host), ma con un approccio da sharing economy e quindi tariffe concorrenziali – si parte da 99 dollari.

Si parla ad esempio dei deserti dell’Oman, le antiche rovine della Giordania, le isole dell’Indonesia, ma anche semplicemente campeggi musicali in California. Le offerte includono sempre itinerari programmati, vitto, alloggio, organizzazione e logistica gestita dagli host. Insomma, è tutto ben studiato e confezionato, come se si avesse a fare con un “prodotto” da tour operator ma con un tratto più ruspante. Ad esempio per un trekking da Dana e Petra, in Giordania, sono previsti 7 giorni con bevande, cibo, trasporto, biglietti e alloggi (5 giorni in tende e uno in hotel).

“Le avventure dovrebbero essere accessibili a tutti. Non devi essere necessariamente un appassionato di base jumping sempre in cerca di scariche di adrenalina o un campeggiatore impavido che adora le aree remote. Tutto quello che ti occorre è la guida giusta”, spiega Airbnb.

“Ecco perché le Avventure Airbnb sono organizzate da esperti del luogo attenti e preparati. Hanno creato viaggi curati, sia per principianti che per escursionisti navigati, con un’ampia scelta in termini di budget, interessi e mete. E tutto è programmato in anticipo: prenota e parti”.

Inoltre in questa fase di lancio del servizio è previsto uno sconto del 40% sull’acquisto di un kit GoPro Hero7 Black in caso di prenotazione.