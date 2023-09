Il momento più temuto dagli studenti, l’inizio della scuola, è già arrivato, ma questo significa che sono arrivate anche tante nuove offerte, di cui vi abbiamo parlato ampiamente nella nostra rassegna stampa dedicata al Back to School. In questo caso ci stiamo concentrando sulle straordinarie offerte di Comet, che vi faranno risparmiare sull’acquisto di un PC nuovo. Ma non finisce qui!

Scegliendo uno dei tantissimi modelli in offerta riceverete in omaggio anche dei buoni sconto che arrivano fino a 300€! Tuttavia, ci preme sottolineare che queste promozioni dureranno solo fino a domani, 13 settembre, per cui vi raccomandiamo di effettuare i vostri acquisti il prima possibile. Va poi aggiunto che potrete anche dilazionare la spesa in comode rate scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Se state cercando un buon portatile senza dover spendere troppo, vi consigliamo l’Acer Aspire 3 con schermo da 15.6″ Full HD, per immagini e colori nitidi e brillanti. I 3TB di memoria interna vi permetteranno di conservare enormi quantità di file e grazie alle tante porte potrete connetterlo facilmente ad altri dispositivi come la vostra TV, mentre il rapido accesso a Internet è garantito dal Wi-Fi 5. Comet ve lo propone con un importante sconto ad appena 599,00 € anziché i 649,00 € del prezzo medio consigliato. Inoltre, comprandolo avrete diritto a un buono di 100€.

Per tutti coloro che invece sono alla ricerca di un dispositivo portatile perfetto per il gaming, su Comet c’è l’ottimo Acer Predator Helios 300, che sfrutta un’eccellente tecnologia di raffreddamento, uno schermo da 15,6” incredibilmente veloce e una serie di funzioni che ne migliorano le prestazioni. Tutto questo è reso possibile anche dal processore Intel Core i71 di 12a generazione, che renderà le operazioni ultra fluide, e dalla scheda RTX, che vi regalerà le le massime prestazioni grafiche. Questo splendido portatile può essere vostro a un prezzo incredibile: solo 1.699,00 € anziché 1.899,00 €, facendovi risparmiare così ben 200€. Oltre a questo ottimo sconto, l’acquisto dell’Acer Predator Helios 300 vi regalerà anche un buono sconto da 300€.

Naturalmente vi abbiamo segnalato solo una piccolissima parte degli articoli in sconto su Comet, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata al Back to School per scoprire l’intero catalogo. Vi ricordiamo però che la promozione sarà valida solo fino a domani, 13 settembre, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

