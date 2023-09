Per alcuni, l’inizio è stato leggermente anticipato, mentre per altri si è protratto qualche giorno oltre, ma possiamo affermare che il periodo di rientro a scuola è ormai alle porte e il tempo per prepararsi al nuovo anno scolastico sta rapidamente esaurendosi per chi non ha ancora completato gli acquisti necessari. Se volete scoprire tutte le promozioni relative al Back to School, abbiamo un articolo esaustivo, mentre se vi interessano le occasioni basate su soluzioni tecnologiche, Mediaworld è sempre stata una fonte di fiducia, e di recente ha esteso una delle sue promozioni dedicate al Back to School fino al 14 settembre.

Pertanto, se finora avete dato priorità all’acquisto di libri, quaderni e articoli di cancelleria, forse avete trascurato l’importanza dei dispositivi come i notebook. Ora, però, avete ancora a disposizione diverse ore per approfittare di sconti speciali e acquistare un nuovo PC a prezzi vantaggiosi. Naturalmente, per uno studente, un tablet potrebbe rivelarsi altrettanto utile, permettendo di prendere appunti, consultare risorse online e svolgere compiti in modo più agevole e versatile.

Detto ciò, in questo articolo vi segnaleremo 5 imperdibili offerte da Mediaworld che spaziano tra una vasta gamma di dispositivi elettronici, dai laptop agli smartphone, dalle cuffie agli accessori essenziali. Queste offerte sono pensate per soddisfare le esigenze degli studenti di tutte le età, dai più giovani ai più grandi, garantendo al contempo un notevole risparmio.

Lenovo IdeaPad 3

Iniziamo segnalando un notebook che riteniamo particolarmente utile per gli studenti odierni: il Lenovo IdeaPad 3. Questo dispositivo è uno dei più convenienti tra quelli selezionati da Mediaworld, con uno sconto di ben 350,00€. Le sue specifiche tecniche lo rendono la scelta ideale per migliorare l’esperienza di lavoro da remoto o di apprendimento a distanza, rendendola più piacevole che mai. Gestire documenti o effettuare videochiamate con colleghi e insegnanti sarà un compito estremamente agevole grazie a questo notebook, che si presta perfettamente anche per compiti scolastici o lavori non troppo complessi.

VEDI OFFERTA

Galaxy Tab S6 Lite

Nonostante siano pochi, oggi il mercato propone buoni tablet nella fascia entry level, e alcuni di questi si trovano in sconto da Mediaworld nell’attuale promozione Back to School. In particolare, consigliamo l’acquisto del Galaxy Tab S6 Lite, che è in offerta con uno sconto di quasi 200,00€. Come evidenziato nella nostra guida dedicata, il Galaxy Tab S6 Lite è uno dei migliori tablet economici del 2023 ed è particolarmente indicato per gli studenti. Questo perché è dotato di un pennino che offre precisione e sensibilità. Inoltre, la S-Pen dispone di un supporto magnetico laterale, garantendo che non verrà persa durante gli spostamenti.

VEDI OFFERTA

Canon PIXMA TS3550i

A volte è necessario consegnare compiti, tesine o progetti in formato cartaceo, quindi possedere una stampante, anche non professionale, può rendere tutto molto più conveniente, evitando perdite di tempo nell’ottenere documenti stampati da amici o servizi di stampa esterni. Durante il periodo “Back to School” di Mediaword, ci sono ottime offerte disponibili anche su queste periferiche. Tra le numerose opzioni, abbiamo messo in evidenza la Canon PIXMA TS3550i, attualmente disponibile a soli 39,00€ invece dei 62,99€ di listino. Questa stampante è la scelta ideale per qualsiasi ambiente grazie alla sua compattezza e semplicità d’uso. Inoltre, è compatibile con tablet e smartphone, consentendo la stampa, la copia e la scansione direttamente da questi dispositivi. La connettività wireless e un’interfaccia intuitiva garantiscono un’esperienza di stampa senza problemi per ogni studente.

VEDI OFFERTA

Galaxy Buds2 Pro

Se vi state chiedendo quali siano le potenziali utilità degli auricolari TWS per uno studente, le risposte sono molteplici e vantaggiose. Essi permettono di ascoltare lezioni, conferenze e materiali didattici in modo discreto, senza disturbare gli altri, e consentono di concentrarsi meglio durante lo studio, eliminando il fastidioso rumore di fondo come conversazioni o rumori ambientali. Tra i tanti modelli disponibili sul mercato, i Galaxy Buds2 Pro si distinguono per le loro eccellenti prestazioni. Un aspetto notevole è il loro prezzo attuale su Mediaworld, che offre un risparmio di quasi 100,00€ rispetto al costo originale.

VEDI OFFERTA

Lenovo IdeaCentre AIO 3

Se siete studenti che vivono in una stanza in affitto o in una residenza universitaria, potreste considerare l’acquisto di un PC All-in-One, in quanto occupa meno spazio rispetto a un tradizionale desktop, incluso monitor, mouse e tastiera. Mediaworld offre un’interessante opportunità anche in questo settore, soprattutto con il Lenovo IdeaCentre AIO 3, che è attualmente scontato di 200,00€ rispetto al prezzo originale. Indipendentemente dal fatto che siate studenti o meno, la sicurezza è un aspetto cruciale. Per questo motivo, l’IdeaCentre AIO 3 è dotato di una webcam ad alta risoluzione con un sensore infrarosso integrato. Questa caratteristica, oltre a garantire conferenze di qualità, consente di sfruttare il riconoscimento facciale per accedere al sistema in modo sicuro, senza la necessità di utilizzare password.

VEDI OFFERTA