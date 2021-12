Bank of America vede enormi opportunità nel metaverso

Lo stratega di Bank of America, Haim Israel, ha dichiarato martedì all’Insider che il metaverso è un’enorme opportunità per la tecnologia blockchain. Israel è l’amministratore delegato della ricerca della Bank of America e uno stratega globale. È anche a capo del team di ricerca tematica globale di Bank of America Merrill Lynch.

Lo stratega della Bank of America ha previsto che il metaverso è il luogo in cui “inizieremo a usare le criptovalute come valute”, sottolineando che sarà lì che le persone inizieranno finalmente a utilizzare in larga scala le criptovalute per le transazioni.

Tuttavia, il direttore della ricerca ritiene che le criptovalute esistenti siano probabilmente troppo volatili per questo scopo, aspettandosi che alcuni tipi di stablecoin diventino dominanti. Il metaverso ha guadagnato molta attenzione in ottobre quando il gigante dei social media Facebook ha cambiato il suo nome in Meta. Un gruppo di immobili sulla piattaforma di realtà virtuale Decentraland è stato recentemente venduto per 2,4 milioni di dollari e Republic Realm ha pagato 4,3 milioni di dollari per una proprietà nel metaverso The Sandbox martedì.

Lo stratega della Bank of America ha anche previsto che le società di pagamenti tradizionali saranno molto più interessate alle criptovalute se diventeranno ampiamente utilizzate nel metaverso. “Vedo molta collaborazione tra i due”, ha osservato. All’inizio di questo mese, la banca d’investimento globale Morgan Stanley ha affermato che il metaverso è il prossimo grande tema di investimento. La scorsa settimana, Grayscale Investments ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che il metaverso è potenzialmente un’opportunità di business da 1000 miliardi di dollari.