Barbados sarà la prima nazione con un’ambasciata nel metaverso

Il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero delle Barbados ha firmato domenica un accordo con Decentraland, tra i mondi digitali cripto-powered più grandi e popolari, per la creazione di un’ambasciata digitale, e starebbe finalizzando accordi anche con altre piattaforme metaverse.

I vari progetti riguarderanno l’assistenza nell’identificazione e nell’acquisto di terreni, l’architettura delle ambasciate e dei consolati virtuali, lo sviluppo di strutture per fornire servizi come i “visti elettronici” e la costruzione di un “teletrasporto” che consentirà agli utenti di trasportare i loro avatar tra i vari mondi.

Oltre a guidare gli sforzi diplomatici del Paese, l’attuale ambasciatore delle Barbados negli Emirati Arabi Uniti sta anche lavorando per stabilire la prima ambasciata fisica delle Barbados in Medio Oriente. Ha detto che il governo delle Barbados, il cui gabinetto ha approvato l’ambasciata metaverse ad agosto, vede la mossa come un’opportunità diplomatica unica.

Con il rilascio dell’ambasciata, provvisoriamente previsto per gennaio, le Barbados diventeranno il primo Paese al mondo a riconoscere la terra sovrana digitale. Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Scienza e della Tecnologia e molti altri organismi governativi hanno rivisto i piani per “diversi, diversi mesi”, ha detto Abed.

Il Paese ha anche mantenuto un consulente legale, in quanto l’ambasciata stabilirà una serie di precedenti unici. Finora gli esperti hanno affermato che l’ambasciata sarà conforme al diritto internazionale e alla Convenzione di Vienna. Barbados è tra i Paesi più amichevoli al mondo per le criptovalute ed è stato tra quelli che guidano la carica sullo sviluppo di una valuta digitale della banca centrale. Abed ha anche lasciato intendere che le ambasciate saranno un trampolino di lancio per quelli che potrebbero essere piani economici più ambiziosi nei mondi virtuali.