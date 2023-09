I negoziatori dell’Unione Europea (UE) stanno lavorando per aggiornare le norme al fine di garantire ai consumatori una maggiore trasparenza sulla durata e riparabilità dei prodotti prima dell’acquisto. Questi sforzi mirano anche a combattere il greenwashing, pratiche ingannevoli riguardo alle affermazioni ambientali dei prodotti.

In base a queste modifiche, è prevista l’introduzione di una “lista nera” che vieterebbe ai produttori di nascondere informazioni cruciali sulla limitazione della durata dei prodotti, come i blocchi software che ne impediscono la riparazione o la presenza di componenti non removibili.

Inoltre, i marchi coinvolti in questa “lista nera”, non potranno effettuare affermazioni vaghe sulle caratteristiche ambientali dei loro prodotti o etichettare questi ultimi con dei sigilli di sostenibilità proprietari e non verificati precedentemente. In pratica, l’UE, vuole evitare che le aziende diffondano campagne pubblicitarie travestite da messaggi ecosostenibili.

Photo Credit: iFixit

Il Commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, ha sottolineato che queste norme forniranno ai consumatori gli strumenti necessari per compiere scelte di consumo sostenibili e li proteggeranno contro quell’obsolescenza programmata che sta diventando sempre più diffusa nel settore della tecnologia di consumo.

Le proposte sono attualmente in discussione presso i legislatori del Parlamento europeo e degli Stati membri, con l’obiettivo di finalizzare i nuovi requisiti entro le elezioni europee del 2024.

La Germania, nota per la sua cultura della riparazione, sta esaminando la possibilità di introdurre una legge nazionale sulla riparazione, la quale garantirà l’accesso a pezzi di ricambio, e istruzioni per la riparazione, a tutti gli abitanti.

Inoltre, a partire dal 2025, tutti gli elettrodomestici nell’UE dovranno essere etichettati con un’indicazione sulla facilità di riparazione, basata su criteri come il numero di passaggi necessari per la riparazione e la disponibilità di pezzi di ricambio.