Bastyon, il social decentralizzato basato su blockchain che risolve i problemi di privacy e censura

Sin dai loro esordi, addetti ai lavori e legislatori si arrovellano per la mancanza di adeguate politiche di privacy sui social media, tuttavia, una soluzione potrebbe essere decentralizzare sul modello di bitcoin e altre criptovalute, grazie alla tecnologia blockchain.

I social media sono una componente ormai imprescindibile tanto del quotidiano quanto della vita professionale di noi tutti, purtroppo però attualmente comportano una raccolta di dati di massa poco trasparente per gli utenti e soprattutto in grado di concentrare un potere enorme nelle mani dei social stessi, che possono decidere chi e cosa censurare. Insomma, i problemi intrinseci dei social si riducono al fatto che i social media siano in gran parte centralizzati. Un’infrastruttura organizzata in nodi tutti uguali, sul modello della blockchain, potrebbe quindi risolvere questo tipo di problemi, rimettendo gran parte del potere di controllo nelle mani degli utenti.

Un esempio è Bastyon, un social network decentralizzato modellato su Bitcoin e basato su un algoritmo di consenso Proof-of-Stake, in cui i creatori di contenuti sono in genere utenti identificati dalle loro chiavi pubbliche e dalle informazioni che scelgono di rivelare su se stessi.

Bastyon inoltre ha recentemente rilasciato un messenger crittografato peer-to-peer decentralizzato, non collegato al numero di telefono di un utente. In questo caso la blockchain fornisce un libro mastro che consente uno scambio di chiavi di crittografia per stabilire canali asincroni sicuri. In questo modo, tutte le conversazioni one-to-one hanno la crittografia end-to-end per impostazione predefinita, così come tutte le immagini inviate o ricevute tramite la chat. Come ulteriore livello di privacy, inoltre, la cronologia dei messaggi viene archiviata solo per sette giorni.

Insomma, attualmente tutto il potere e la ricchezza nell’attuale panorama di Internet sono concentrati nelle mani di pochi, ma social network decentralizzati sul modello di Bastyon potrebbero risolvere questo problema portando le basi di Bitcoin nel mondo delle piattaforme Internet.