Un buon caffè è l’alleato perfetto per iniziare la giornata con la giusta energia. Se siete degli amanti del caffè del bar e volete gustarvelo tutte le volte che volete comodamente a casa, vi proponiamo questa bellissima macchina per il caffè De Longhi Perfetto Magnifica S, in offerta su Amazon a 299€ anziché 499,90€, con un risparmio del 40% che corrisponde a ben 200€!

Quella che vi proponiamo è una macchina dotata di macinacaffè, che vi garantirà un aroma sempre fresco. Potrete però anche scegliere di usare il caffè in polvere. Compatta e di facile utilizzo grazie alla tecnologia One Touch, è perfetta per preparare tutte le vostre bevande preferite a base di espresso o di latte.

Questa macchina per il caffè De Longhi ha un serbatoio removibile frontalmente con capacità da 1,8 litri con indicatore del livello dell’acqua, il contenitore di caffè in grani ha una capacità di 250g e un coperchio salva aroma.

La Magnifica S garantisce non solo un a qualità professionale, ma anche un livello di personalizzazione elevatissimo, per soddisfare tutte le vostre esigenze: il macinacaffè ha 13 livelli di macinatura e potrete scegliere tra un caffè corto o lungo, o un aroma forte o leggero. Una volta impostati i parametri per la bevanda perfetta, il gruppo infusore dosa e pressa automaticamente la giusta quantità di polvere.

Come ogni macchina da caffè che si rispetti, la De Longhi Perfetto Magnifica S ha anche un cappuccinatore manuale per preparare squisite bevande a base di latte vaccino o vegetale, con una crema ricca e soffice. Può essere anche usato per erogare acqua calda da utilizzare per tè e infusi.

Se siete alla ricerca di una macchina per il caffè di ottima qualità e altamente personalizzabile, non lasciatevi sfuggire la De Longhi Perfetto Magnifica S. La trovate in offerta su Amazon a 299€ anziché 499,90€, con un risparmio di ben 200€! Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

