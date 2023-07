Se siete alla ricerca di un’ottima bilancia con cui monitorare la vostra salute, specie qualora disponiate già di una smartband a marchio Xiaomi, di per sé già eccellente nel supportare adeguatamente sportivi e non dal punto di vista della salute fisica e delle prestazioni sportive, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta eBay, relativa la sempre ottima bilancia smart Mi Smart Scale 2!

Parliamo di una delle migliori (e più acquistate) bilance del mercato, generalmente venduta ad un prezzo che oscilla attorno ai 40 euro, ma oggi in sconto, grazie ad eBay, a soli 17,99€, ovvero ad uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo specifico prodotto!

Un affare, specie considerando quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo prodotto che, grazie ai suoi sensori ad alta precisione, è in grado di rilevare in modo preciso il vostro peso, con un’accuratezza al grammo, al punto che può essere utilizzata per pesare qualsiasi cosa, anche piccole borse o valigie, con una rilevazione che parte dai 100 grammi in su.

Come detto in apertura, inoltre, parliamo di una bilancia che fa parte in modo naturale dell’ecosistema smart Xiaomi e che, in tal senso, può essere integrata naturalmente tra i dispositivi dell’app Zepp Life (la ex “Mi Fit”, ora rinominata e designata alla gestione dei dispositivi indossabili e non by Xiaomi), contribuendo così al monitoraggio della propria salute fisica.

Questa bilancia, infatti, oltre a mostrare il peso, è dotata di diverse funzioni di misurazione tra cui l’indice di massa muscolare, quello relativo al grasso e può persino calcolare la quantità di acqua presente nel nostro organismo! Inoltre, parliamo di un dispositivo che è in grado di identifica automaticamente i membri della famiglia in base ai dati corporei, potendo salvare fino a 16 profili contemporaneamente, così che essa possa tornare utile ad ogni membro della famiglia, senza richiedere alcuna modifica delle impostazioni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

