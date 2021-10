Binance diventa sponsor principale della Lazio

La piattaforma di scambio di criptovalute Binance e la squadra di calcio Lazio hanno annunciato una collaborazione pluriennale, in cui la prima sarà lo sponsor principale della squadra, promuovendo anche il lancio della nuova piattaforma Binance Fan Token, il token di utilità ufficiale della squadra, che fornisce ai fan un modo per interagire con la squadra. Sarà disponibile per gli utenti di Binance tramite il Launchpad, e poi su Spot, con acquisti con carta di credito e P2P.

Binance Fan Token è un tipo di token di utilità che serve ad alimentare l’esperienza dei fan e connettere squadre e marchi con i loro fan in tutto il mondo. I possessori di questi token saranno in grado di sbloccare “momenti dei fan” unici attraverso ricompense esclusive come esperienze una tantum, NFT in edizione limitata, diritti di voto esclusivi su determinate decisioni del club riservate ai fan e badge collezionabili. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza di coinvolgimento più significativa per i tifosi del club, attraverso ricompense uniche basate su coinvolgimento, interattività e gamification.

“Il nostro accordo con Binance ci permetterà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i nostri fan e follower come mai prima d’ora. Coinvolgere la nostra base di fan con tecnologie emergenti e sfruttare la portata di Binance apre nuovi orizzonti per l’attivazione del marchio e il supporto futuro del nostro club. Con l’aiuto di Binance, cerchiamo di avvicinare al club i tifosi della S.S. Lazio che sono in tutto il mondo. Il Fan Token lazio avvicina davvero i giocatori del nostro club e il loro successo ai tifosi di tutto il mondo”, ha commentato il presidente della Lazio, Claudio Lotito.