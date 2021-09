Binance ottiene alleati contro la propaganda di Cina e banche centralizzate

Lo scambio di Binance ha appena vissuto una settimana controversa. L’Autorità monetaria della provincia cinese di Singapore ha segnalato per la prima volta il Decentralized Exchange (DEX) pochi giorni fa. Successivamente, il Sudafrica ha emesso un avviso agli investitori dicendo che Binance non è autorizzata a operare nel Paese. La guerra del vecchio denaro contro il nuovo è iniziata.

Il primo ostacolo per Binance Smart Chain (BSC), token BNB e altre monete è convincere i governi delle nazioni ad accettare che le criptovalute sono qui per restare. Contrariamente all’opinione popolare, la criptovaluta non è vietata in Cina, ma non è nemmeno protetta o coperta dalle leggi attuali. La People’s Bank of China ha imposto limiti a tutte le banche nel trattare transazioni in valuta virtuale.

Pubblicizzare i provvedimenti contro le criptovalute e promuovere un’informazione criminalizzante che afferma che la valuta digitale sia usata ad esempio per ripulire il denaro sporco, rivela una semplice verità: l’intenzione di scoraggiare l’uso di criptovalute per promuovere in un prossimo futuro lo yuan digitale.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

Nell’ambito di questa strategia ad esempio, recentemente la People’s Bank of China ha affermato che non sarà possibile convertire valuta fiat né in né da criptovalute utilizzando le piattaforme statali. Il sistema bancario centralizzato non aiuterà le persone a decentralizzare lo stesso settore bancario. La ragione della decisione di smettere di aiutare questa transizione è semplice: miliardi di dollari stanno svanendo dai rapporti annuali sulle entrate del settore bancario, tradizionalmente ottenuti dalle commissioni dei servizi tradizionali, che stnno venendo soppiantati da quelli digitali della finanza decentralizzata.

Tuttavia, in questa lotta Binance sembra avere molti alleati. Ethereum, Bitcoin, Cardano, Solana, Mina, DOGE, Elon Musk, Mark Cuban, PayPal, Jeff Bezos e Amon sono tra alcuni dei futuri alleati. Ad esempio proprio la scorsa settimana, è stato scoperto che la funzione Twitter Tip Jar adotterà presto Bitcoin ed Ethereum. Del resto la spinta di Twitter a far crescere ulteriormente la cultura dei token non è una sorpresa. Il CEO Jack Dorsey è stato un alleato di lunga data della criptovaluta e afferma che BTC è una “grande parte” del futuro del microblog dei social media.

Inoltre, mentre la Cina sta tentando di arginare le criptovalute, L’Ucraina in Europa e El Salvador in Sud America hanno ufficialmente legalizzato bitcoin. La criptovaluta continuerà quindi molto probabilmente a prosperare. Con la moderna infrastruttura di scambi cross-chain come SafeTitan Swap e carte di credito crittografiche di Visa e Mastercard, il flusso di valuta da fiat a digitale non si fermerà.