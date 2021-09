Bitcoin, anche il prestigioso The Economist pensa che sia tempo di investire nella criptovaluta

The Economist, un prestigioso settimanale finanziario britannico, ha spiegato nel suo ultimo numero perché bitcoin e ethereum possono essere una buona soluzione per diversificare i propri investimenti. Per rafforzare questa tesi, il famoso settimanale della City ha citato l’economista premio Nobel Harry Markowitz, che anni fa spiegò come avere un portafoglio misto di asset meno rischiosi e più rischiosi, proprio come bitcoin.

Ed è stato grazie allo sviluppo di questa teoria che Markowitz ha vinto il Premio Nobel per l’Economia nel 1990. The Economist ha poi rilanciato la nota teoria dell’economista per adattarla ai nostri tempi e portafogli attuali, che vedono sempre più anche la presenza di valute digitali, ancora considerate tra gli asset più volatili e rischiosi.

Ma nonostante la loro elevata volatilità, il quotidiano britannico spiega come nel medio termine investire in bitcoin ed ethereum e nelle principali valute digitali sia stato di gran lunga uno dei rendimenti più redditizi. I risultati riportati dal quotidiano inglese mostrano che anche durante il periodo ribassista del mercato delle criptovalute 2018-2019, un portafoglio con un’allocazione dell’1% a Bitcoin avrebbe comunque offerto un’opzione di rischio-rendimento più elevata rispetto a quella senza.

Da qualche tempo si cerca di analizzare e comprendere la correlazione tra criptovalute e altri mercati finanziari tradizionali. Fino ad ora, come giustamente sottolinea l’articolo dell’Economist, questa correlazione è stata piuttosto bassa. Trattandosi di un asset nuovo e innovativo, è stato difficile trovare una correlazione diretta con il mercato obbligazionario o azionario.

Come scrive l’Economist, con dati finanziari precisi a sostegno, negli ultimi tre anni, la correlazione tra Bitcoin e azioni in tutte le aree geografiche è stata compresa tra 0,2 e 0,3. Su orizzonti temporali più lunghi sarebbe ancora più debole. La sua correlazione con immobili e obbligazioni sarebbe altrettanto debole. Ciò che sembra certo è che Bitcoin aumenta la sua attrattiva in quei Paesi con gravi problemi di alta inflazione, come la maggior parte delle nazioni africane, centroamericane e sudamericane, con Venezuela e Argentina in testa.

Tuttavia, finora non esiste una correlazione chiara e precisa tra le valute digitali e le decisioni sui tassi di interesse prese dalle banche centrali del mondo. È anche difficile valutare una correlazione diretta tra Bitcoin e quella che molti credono potrebbe essere la sua probabile adozione futura, vale a dire l’ultima riserva di valore: l’oro.

Il fatto che Bitcoin sia nato nel 2009, dopo la crisi finanziaria del 2008, proprio per creare una valuta che non fosse sotto il controllo di regolatori, banche e istituzioni finanziarie, ha sempre creato un rapporto molto difficile tra le valute digitali e il mondo della finanza tradizionale.

Le principali banche centrali del mondo, come le grandi banche d’affari, hanno immediatamente avvertito dei pericoli di investire in un asset così rischioso e non regolamentato. La scorsa settimana, la Cina ha vietato le criptovalute in tutto il paese, causando un crollo immediato dei prezzi. La Fed è stata anche molto cauta su tali strumenti finanziari.

Il rapporto conflittuale tra finanza tradizionale e criptovalute sembra essere indirettamente legato all’entusiasmo che suscita negli investitori. Tuttavia, il clima sembra essere cambiato negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda le grandi banche d’investimento, che stanno ancora guardando alle criptovalute come un asset di investimento in grado di fornire rendimenti significativi.