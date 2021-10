Bitcoin come valuta a corso legale entro il 2022 in cinque Paesi?

Il CEO della piattaforma di scambio di criptovalute Bitmex, Alex Hoeptner, ha previsto che i Paesi in via di sviluppo guideranno la strada all’adozione di bitcoin. “La mia previsione è che entro la fine del prossimo anno avremo almeno cinque nazioni che accettano bitcoin come moneta a corso legale. Tutti saranno Paesi in via di sviluppo”, ha infatti dichiarato.

Il CEO ha poi offerto tre fattori principali che a suo giudizio guideranno l’adozione di bitcoin nei Paesi in via di sviluppo e perché è arrivato a questa conclusione. Il primo sono le rimesse. Le rimesse hanno costituito il 23% del PIL di El Salvador nel 2020, ha descritto Hoeptner. Citando i dati della Banca Mondiale, ha aggiunto che i Paesi a basso e medio reddito ricevono circa il 75% delle rimesse globali totali e 540 miliardi di dollari in rimesse hanno raggiunto i Paesi a basso e medio reddito nel 2020.

“Questi soldi devono trovare un modo per tornare a casa in qualche modo”, ha detto. “Ma l’attuale sistema di rimesse – guidato da fornitori di servizi monetari come Western Union – sta frenando le persone, addebitando loro una media del 10% solo per inviare denaro a casa il giorno lavorativo successivo”.

Il secondo fattore è l’inflazione. Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede l’inflazione per i Paesi sviluppati nel 2021 al 2,4% e al 5,4% per i Paesi in via di sviluppo. Hoeptner ha quindi spiegato che le persone cercano alternative alle valute legali durante le crisi inflazionistiche. Ad esempio, ha detto, “Poiché l’inflazione è salita ben al di sopra del 15% quest’anno in Turchia, l’adozione delle criptovalute è aumentata. La Turchia ha risposto vietando rapidamente l’uso della crittografia per beni e servizi, ma l’inflazione è ora al 19,25%”.

Bitcoin ovviamente risolve questo problema, con la sua offerta limitata a 21 milioni. E i Paesi sviluppati se ne stanno accorgendo. Il terzo fattore è la politica. Hoeptner ha spiegato che molti politici o governanti “sono abili e esperti e hanno interesse a posizionarsi come pensatori progressisti, populisti e new age. Nel corso del prossimo anno, e mentre El Salvador risolve i nodi del suo lancio, i politici esperti penseranno a come possono intraprendere un percorso simile e come potrebbe avvantaggiare sia loro che i loro elettori”. Tuttavia, ha avvertito il CEO, “eventuali carenze da parte di questi leader nella fase di implementazione potrebbero danneggiare l’adozione più ampia delle criptovalute in generale. Questo è il pericoloso dilemma che ci attende”.