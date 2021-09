Bitcoin e consumi energetici: effettuare due transazioni equivale a buttare via un iPad

Non è un segreto che il mining di criptovaluta abbia un impatto negativo sull’ambiente. Il processo richiede legioni di computer affamati di elettricità che lavorano tutto il giorno per sbloccare nuove monete, risolvendo problemi matematici. Poiché questi problemi diventano sempre più complessi nel tempo, il sistema premia lo spreco di energia: qualsiasi tempo di inattività rende la moneta successiva più difficile da guadagnare e l’unico modo per ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti è utilizzare più computer. E mentre il prezzo del bitcoin aumenta – era di 47.318 dollari il 19 settembre, l’attività mineraria, e quindi le emissioni, ne seguono l’esempio. L’impronta di carbonio annuale oggi è paragonabile a quella dell’area metropolitana di Londra.

Ma questo sistema di mining fa anche pressione sui minatori per eseguire solo i chip per computer più recenti, più veloci e più ad alta efficienza energetica e scartare quelli più vecchi. Ciò porta a una montagna di rifiuti elettronici, secondo uno studio pubblicato il 16 settembre sulla rivista Resources, Conservation, and Recycling. La durata media di un chip di mining bitcoin è di soli 1,3 anni, lo studio ha rilevato, sulla base di un’analisi della velocità con cui il nuovo hardware diventa disponibile e supponendo che la maggior parte dei minatori sostituisca i propri chip a quel ritmo, un’ipotesi solida perché altrimenti è quasi impossibile produrre profitto.

Credit: Pixabay

Di conseguenza, agli attuali prezzi dei bitcoin, il volume annuale di rifiuti elettronici derivanti dal mining di bitcoin a livello globale è di circa 30.700 tonnellate, circa quanto i Paesi Bassi producono in un anno da laptop, telefoni e altri dispositivi di personal computing. Diviso per il numero medio di transazioni bitcoin, ciò significa che solo due transazioni creano tanti rifiuti quanto un iPad smaltito.

I rifiuti elettronici sono quelli in più rapida crescita al mondo, con un aumento del 21% tra il 2014 e il 2019, con 53,6 milioni di tonnellate, secondo le Nazioni Unite. Meno di un quinto di questo viene riciclato e molti dei metalli e delle sostanze chimiche contenuti nei rifiuti elettronici sono dannosi per la salute umana. Il crescente appetito di bitcoin per il nuovo hardware sta anche contribuendo alla carenza globale di chip.

La soluzione all’impronta dei rifiuti elettronici di bitcoin è la stessa della sua impronta di carbonio: un nuovo approccio al mining che non si basa sull’idea di più grande è meglio. Ether, un concorrente di bitcoin, è sul punto di passare a un nuovo metodo di mining chiamato proof-of-stake che è molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al principio proof-of-work utilizzato da bitcoin e può essere eseguito su computer normali. Se bitcoin facesse un passaggio simile, potrebbe tagliare drasticamente i suoi rifiuti elettronici, ma finché i prezzi aumenteranno, è improbabile che i minatori vogliano cambiare qualcosa.