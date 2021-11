Bitcoin è l’asset a più basso rischio per gli investitori secondo il CEO di MicroStrategy

Il CEO di MicroStrategy Michael Saylor ha detto agli investitori che l’acquisto di bitcoin è meglio che mettere i propri soldi in attività tradizionali come azioni, obbligazioni e oro. In una nuova intervista con John Darsie, direttore dello sviluppo aziendale presso la società di investimenti alternativi SkyBridge, Saylor ha infatti confrontato bitcoin con altre classi di attività negli ultimi 10 anni.

“Penso che nel corso di un decennio, bitcoin sia aumentato del 170% all’anno, ogni anno per un decennio. Il Nasdaq è in rialzo del 19% ogni anno per un decennio e l’S&P è del 14% ogni anno per un decennio. L’oro è in calo di 6 punti base all’anno, ogni anno per un decennio. Obbligazioni lunghe, 240 punti base”. Saylor ha affermato che, nonostante la volatilità della criptovaluta di riferimento, offre i rendimenti più alti e il rischio più basso tra le classi di attività.

“La conclusione a cui si arriva è abbastanza chiara. Se riesci a sopportare la volatilità e la novità di bitcoin, vieni pagato 10 volte. Se non riesci a digerirlo, ti accontenti dell’indice S&P. La verità è che la cosa a più basso rischio che puoi acquistare in questo momento è bitcoin, perché non c’è un CEO, non c’è una sede centrale… Il prodotto è semplice: è un milionesimo di tutti i soldi nella rete per sempre, quindi ti stai allontanando dal consiglio di amministrazione e dalla base di dipendenti e dal nesso normativo e dalla concorrenza, e sai già che c’è una domanda per una riserva di valore non sovrana”.

Saylor afferma che, nonostante le preoccupazioni per i governi e le autorità di regolamentazione che impongono un divieto, BTC è stato riconosciuto come “proprietà digitale” e osserva che la sua natura volatile potrebbe anche essere favorevole agli investitori che vogliono acquistare l’asset a un prezzo basso.

“È scarso, potrebbero dire che è una riserva speculativa di valore. Ma se non fosse speculativo, sarebbe scambiato a 10 milioni di dollari a moneta in questo momento. L’unica cosa che gli impedisce di salire di un fattore di cento è il fatto che è “speculativo”, ma per il resto, mi sembra che sia molto più rischioso comprare oro, è molto più rischioso comprare una società, un’azione, persino un grande monopolio tecnologico. Penso che la cosa migliore che potresti avere è la volatilità che tiene tutti i pensatori convenzionali fuori dall’asset, perché questo ti dà la possibilità di acquistarlo a buon mercato”, ha concluso Saylor.