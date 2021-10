Bitcoin? È una Ferrari, l’oro una carrozza a cavalli: parola della leggenda degli investimenti Bill Miller

Bill Miller è una vera e propria leggenda vivente degli investimenti negli Stati Uniti, è normale quindi che la sua idea riguardo a bitcoin e oro come beni rifugio abbia fatto scalpore: Miller infatti ha paragonato il primo a una Ferrari e il secondo a una carrozza a cavalli.

Miller è stato uno dei primi investitori di Wall Street ad abbracciare bitcoin, nell’ormai lontano 2014, azzeccando la mossa: dopo aver perso il 90% del suo patrimonio netto durante la crisi finanziaria globale alla fine degli anni 2000, ha infatti recuperato il suo status di miliardario proprio grazie a bitcoin e Amazon.

Come riportato da U.Today, il Miller Opportunity Trust, il fondo comune di investimento dell’investitore, ha riferito di possedere 1,5 milioni di azioni in Grayscale Bitcoin Trust alla fine di settembre. Attualmente bitcoin è attestato sui 50.000 dollari di valore. Ma non tutti ovviamente sono concordi nel vedere l’oro come un bene obsoleto e antiquato. Il CEO di Bridgewater Associates, Ray Dalio, preferisce ad esempio il nobile metallo a bitcoin, dato che il primo agisce come riserva di valore da migliaia di anni.