Bitcoin ed ethereum arrivano anche nella più grande banca d’investimento del Brasile

La più grande banca d’investimento del Brasile, BTG Pactual, sta lanciando l’acquisto e la vendita diretta di bitcoin ed ethereum attraverso una nuova piattaforma chiamata Mynt. “Metteremo a disposizione il trading di bitcoin ed ethereum per soddisfare la domanda dei nostri clienti che desiderano investire in criptovalute”, ha dichiarato Roberto Sallouti, CEO di BTG Pactual.

“Come nuova asset class, avremo anche contenuti per educare e informare i nostri clienti su queste risorse e sulla tecnologia. Per coloro che vogliono investire in questi asset, raccomandiamo sempre che si tratti di una piccola parte del proprio portafoglio, fino al 2% del proprio portafoglio di investimenti”.

La banca è stata co-fondata dall’attuale ministro dell’Economia brasiliano, Paulo Guedes, nel 1983 e, col governo brasiliano sia attuale che precedente, è sempre sembrata generalmente abbastanza amichevole nei confronti delle criptovalute. BTG Pactual ha anche lanciato il Bitcoin 20 Multi-Market Investment Fund ad aprile, “il primo fondo bitcoin lanciato da una banca d’investimento brasiliana”, secondo Gemini, che svolgerà le sue funzioni di custode. La voglia di criptovalute sembra quindi essere in costante crescita in Brasile, dove i fornitori di servizi finanziari più tradizionali, comprese le banche di investimento, stanno ora man mano entrando in questo mercato.