Bitcoin, per i minatori profitti ancora alti nonostante le difficoltà

Due settimane fa, con un aumento del 13%, sono cresciute le difficoltà per i minatori di bitcoin nel trovare nuovi blocchi e guadagnare ricompense. Nella giornata di ieri l’aggiustamento bisettimanale della difficoltà mineraria ha registrato un aumento del 4,5% al blocco 699551. “Difficoltà” si riferisce alla misura relativa della quantità di risorse necessarie per estrarre bitcoin. Questa misurazione si regola verso l’alto o verso il basso a seconda della quantità di energia consumata (o “hashrate” prodotta) dalla rete in un dato momento. Il protocollo di bitcoin è impostato per regolare il livello di difficoltà ogni 2.016 blocchi, o all’incirca ogni due settimane, per garantire che i nuovi blocchi vengano estratti a un ritmo stabile.

Il mining di bitcoin sta diventando più costoso poiché la difficoltà di mining è stata aumentata dalle enormi quantità di risorse informatiche esistenti dedicate all’attività stessa, nonché da una maggiore concorrenza tra i minatori per trovare nuovi blocchi. Tuttavia, la recente corsa al rialzo della più grande criptovaluta del mondo ha compensato i costi crescenti, mantenendo l’attività di mining di bitcoin altamente redditizia.

Ph. Marco Verch

Oltre alla recente corsa al rialzo di bitcoin, il margine di entrate record è anche in parte dovuto al Consiglio di Stato della Cina che ha ordinato alle autorità locali di chiudere i siti di mining di criptovalute a maggio. Questo arresto ha comportato il ritiro di circa un milione di macchine minerarie in Cina. Grazie a questa decisione, quei minatori al di fuori della Cina che sono stati in grado di rimanere online hanno visto aumentare la propria competitività poiché il campo dei minatori che competono per trovare nuovi blocchi si è improvvisamente ristretto.

L’ultimo aumento del 4,5% della difficoltà mineraria impallidisce accanto all’impennata di due settimane fa, quando la difficoltà è aumentata del 13%. La crescita più lenta potrebbe essere attribuita alla limitata capacità di hosting in tutto il mondo, ha affermato Azam Roslan, senior sales associate presso il fornitore di servizi di hosting per miner con sede a New York Wattum.

Mentre i minatori e i fornitori di servizi di hosting si stanno affrettando a costruire nuove infrastrutture, l’offerta di hosting è stata ben lungi dall’assorbire completamente tutte le macchine di seconda mano dalla Cina e grandi quantità di nuove macchine ordinate dai minatori pubblici in Nord America come Marathon e Riot.