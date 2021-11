Bitcoin? Per la Banca d’Inghilterra è troppo volatile per fare da moneta a corso legale

Il governatore della Banca d’Inghilterra ha sostenuto che la decisione di El Salvador di adottare Bitcoin come valuta è stata allarmante perché è probabile che i consumatori soffrano dell’estrema volatilità della criptovaluta. “Mi preoccupa che un paese lo scelga come valuta nazionale”, ha detto Bailey all’apparizione dinanzi al sindacato studentesco dell’Università di Cambridge, ha riferito Bloomberg il 25 novembre.

Il governatore si è anche chiesto se i cittadini di El Salvador comprendano la natura e la volatilità di bitcoin. Bailey ha anche citato una nuova dichiarazione su El Salvador del Fondo Monetario Internazionale (FMI), che è responsabile del monitoraggio dei rischi per i sistemi finanziari globali. Rilasciata lunedì, la dichiarazione delinea “rischi significativi” derivanti da Bitcoin come moneta a corso legale e dal trading di Bitcoin in El Salvador.

Il FMI aveva precedentemente emesso un avvertimento contro la legge bitcoin di El Salvador a giugno, che non impediva però al Paese di adottarla. Bailey ha aggiunto che la BoE sta studiando se lanciare una valuta digitale della banca centrale (CBDC), affermando che “Le valute digitali a nostro avviso devono essere stabili, in particolare se vengono utilizzate per i pagamenti. Questo non è vero per le risorse crittografiche. “

La notizia arriva poco dopo che il vice governatore della BoE per la stabilità finanziaria Sir Jon Cunliffe ha dichiarato che le CBDC sono una “rivoluzione nella funzionalità del denaro guidato dalla tecnologia”. D’altra parte, la maggior parte della popolazione adulta britannica era scettica e preoccupata per una potenziale adozione di CBDC in un sondaggio di agosto di Redfield & Wilton Strategies.