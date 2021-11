Bitcoin per pagare diamanti: il nuovo progetto di una startup australiana

Your Diamonds è una startup tecnologica australiana, nata da un’idea di Tim Goodman, ex presidente esecutivo di Sotheby’s Australia. Jim Fernandez, YD Non-Exec Chairman, è l’ex Senior Vice President di Tiffany & Co a New York. Your Diamonds ha ingaggiato AuSmerchant per consentire l’utilizzo di bitcoin durante le aste, con la possibilità di convertire immediatamente la moneta in contanti. “Il sistema di contabilità back-end office che AusMerchant fornisce a Your Diamonds consente una contabilità concisa di tutte le transazioni per riconciliarsi con una base di costo australiana.”

Fino al 6 dicembre, l’asta/gara d’appalto YD è aperta sia al pubblico che al commercio di diamanti. Si compone di 53 diamanti rosa, blu e rossi consegnati per la vendita da quindici venditori privati, tra cui super fondi autogestiti, proprietà, collezionisti e investitori.

Ogni lotto porta una stima pre-gara ed è disponibile per la visualizzazione pubblica in un roadshow itinerante nelle capitali australiane. Alcuni dei lotti stellari sono stati consegnati dal settantaduenne David Burger, che è stato il capo lucidatore di diamanti presso la miniera di diamanti di Argyle per 30 anni, prima del suo pensionamento nel 2015.

Non solo bitcoin viene utilizzato per mettere all’asta pietre preziose, ma Sotheby’s ha anche annunciato la scorsa settimana che avrebbe accettato offerte in ethereum sulla scia della ricezione di criptovaluta per il pagamento di $ 10,3 milioni per la vendita di un diamante da 100 carati. Christie’s ha recentemente venduto token non fungibili (NFT) per la nuova arte digitale funky a prezzi sbalorditivi scioccando l’establishment artistico.