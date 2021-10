Bitcoin potrebbe contrastare le disuguaglianze economiche negli USA

Un recente rapporto della CNBC ha mostrato che gli statunitensi più ricchi sono diventati ancora più ricchi durante la pandemia di Covid-19, arrivando a battere un record possedendo l’89% delle azioni statunitensi. Nel frattempo, le azioni detenute dall’altro 90% degli americani sono effettivamente scese dal 12% all’11%.

Gli altri numeri che sono aumentati negli Stati Uniti durante la pandemia sono l’indice di povertà e l’inflazione. Il divario di disuguaglianza va oltre il mercato commerciale, come dimostrato dal World Economic Forum lo scorso settembre: a giugno 2021, l’occupazione per i lavoratori a basso salario era diminuita del 21% rispetto ai livelli di gennaio 2020, mentre l’occupazione per i lavoratori ad alto reddito aveva guadagnato il 9,6%.

Credit: Foto di David McBee da Pexels

In questo scenario in cui ricchezza e povertà stanno fiorendo allo stesso tempo e le azioni rappresentano il 70% dei guadagni di ricchezza dall’inizio della pandemia, è lecito chiedersi se la crescita di bitcoin potrebbe aiutare la mobilità sociale, grazie alla possibilità che rappresenta, per la classe media, di possedere beni di grande potenziale.

L’anno scorso, gli statunitensi hanno beneficiato di bitcoin, guadagnando circa 4 miliardi di dollari grazie a esso. Sebbene sia un cifra inferiore al profitto generato ad esempio dal meno accessibile mercato azionario, quest’ultimo è in circolazione da secoli e al suo interno le disuguaglianze si sono solo rafforzate, mentre bitcoin è ancora giovane ed è già diventato importante per la classe media.

Per coloro le cui pochissime possibilità di reddito e crescita economica li tengono impigliati nella povertà, le storie degli utenti Bitcoin di classe media e bassa in tutto il mondo rappresentano una nuova scena che potrebbe aiutare a diversificare l’economia. Le industrie bancarie tradizionali e l’occupazione non avvantaggiano chi ha difficoltà a ottenere richieste comuni come un indirizzo di residenza. Poiché possedere e investire in criptovalute manca di questi ostacoli, la loro crescente accettazione può potenzialmente opporsi al divario di disuguaglianza che il mercato azionario ha solo contribuito a far crescere.