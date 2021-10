Bitcoin resterà ancora a lungo molto instabile: l’opinione di un economista della Deutsche Bank

Secondo l’opinione dell’economista senior e stratega di mercato della Deutsche Bank, Marion Laboure, la volatilità dei prezzi di bitcoin è la principale barriera all’adozione dell’asset digitale come forma di oro, ovvero bene rifugio, del ventunesimo secolo. Laboure infatti afferma che le massicce oscillazioni dei prezzi probabilmente inibiscono la capacità del criptoasset di funzionare come un’efficace riserva di valore per il “prossimo futuro”.

“‎Potrei potenzialmente vedere bitcoin diventare l’oro digitale del 21° secolo. Non dimentichiamo che anche l’oro, storicamente, è stato a lungo un bene dal valore volatile, ma è importante tenere a mente che bitcoin è rischioso: è troppo volatile per essere una riserva di valore affidabile oggi. E mi aspetto che rimanga ultra-volatile nel prossimo futuro”, ha scritto Laboure.‎

Laboure ha fornito tre ragioni principali per la continua volatilità dei prezzi di bitcoin, la prima è che due terzi di BTC vengono utilizzati per speculazioni e investimenti. Laboure ha anche fatto riferimento alla limitata commerciabilità di bitcoin, affermando che “alcuni acquisti di grandi dimensioni aggiuntivi” potrebbero avere un impatto significativo sul mercato. Infine, ha evidenziato la psicologia dell’influenza del mercato, dicendo che “piccoli cambiamenti nelle percezioni generali degli investitori” stanno in gran parte guidando le oscillazioni dei prezzi di bitcoin.

Laboure ha infine commentato le differenze che vede tra bitcoin ed ethereum, notando il vantaggio della prima mossa di BTC e l’effetto di rete. Tuttavia, l’economista senior ha affermato che ethereum è riuscito a supportare applicazioni del mondo reale, inclusi token non fungibili, e si è riferito a ETH come “argento digitale”, rispetto all’oro rappresentato da Bitcoin.