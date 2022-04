I prezzi dei Bitcoin sono diminuiti ultimamente, scendendo sotto i 40.000 dollari in un momento in cui i trader stanno monitorando da vicino un panorama geopolitico altamente incerto. La valuta digitale più importante del mondo è scesa al di sotto del livello di 40.000 dollari diverse volte, raggiungendo un minimo di 39.524,20 dollari, secondo i dati di CoinDesk. Ciò è avvenuto in quanto diverse valute digitali hanno subito un declino. Da quando ha raggiunto il suo minimo, il bitcoin ha avuto un minimo di recupero venendo scambiato vicino a 39.725 dollari.

La criptovaluta ha sperimentato queste fluttuazioni in un momento in cui molti investitori e consumatori sono preoccupati per l’aumento dei prezzi. Le misure tradizionali dell’inflazione hanno raggiunto massimi pluridecennali sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Inoltre, diverse parti hanno lanciato stime secondo cui i dati di marzo per questa misura di aumenti dei prezzi raggiungeranno un tasso annualizzato del 7,5% nell’eurozona e dell’8,5% negli Stati Uniti. Inoltre, ci sono preoccupazioni negli Stati Uniti per la decelerazione della crescita economica.

Queste sfide combinate di inflazione elevata e aspettative di crescita poco brillanti si sono materializzate in un momento in cui i responsabili delle politiche della Federal Reserve prevedono di continuare a inasprire lo stimolo monetario, uno sviluppo che potrebbe potenzialmente fornire venti contrari per le condizioni economiche e i prezzi degli asset globali.

Diversi analisti hanno pesato su questi sviluppi, tra cui Martha Reyes, responsabile della ricerca presso l’intermediazione di asset digitali e l’exchange Bequant. “Gli asset digitali si sono ritirati quando abbiamo raggiunto il picco dell’inflazione e le preoccupazioni per il rialzo dei tassi, mentre la crescita dovrebbe rallentare”, ha affermato.

“La nostra principale preoccupazione a questo punto è la crescita che continuerebbe a danneggiare gli asset rischiosi” ha sottolineato Reyes. Charlie Silver, CEO e Presidente di Permission.io, ha offerto una visione diversa rispetto a Reyes, optando per concentrarsi sulla banca centrale degli Stati Uniti.

“La Fed negli Stati Uniti ha chiarito che credono che gli asset rischiosi scenderanno e ha avvertito che i tassi di interesse stanno andando molto più in alto, il che è negativo per i prezzi”. Andrew Rossow, un avvocato di Internet e tecnologia, ha sottolineato l’impatto chiave che questa istituzione finanziaria sta avendo sui prezzi delle risorse digitali. “Credo che l’attuale comportamento della Federal Reserve sia un fattore importante”, ha affermato.

“All’inizio di questa settimana, la Fed ha annunciato che avrebbe ridotto il bilancio della banca centrale di ‘trilioni di dollari’ in partecipazioni obbligazionarie di circa 95 miliardi di dollari al mese, questa è una riduzione del saldo estremamente aggressiva nei tentativi della banca centrale di inasprire la sua politica monetaria con l’aumento dell’inflazione”.

Reyes ha sottolineato che, indipendentemente da queste sfide macroeconomiche, l’adozione delle criptovalute continua e diversi sviluppi potrebbero aiutare ad accelerare questo aumento dell’utilizzo. “Crypto sta costantemente crescendo, come evidenziato da una più ampia integrazione dei pagamenti”, ha affermato. Inoltre, Reyes ha osservato che “la regolamentazione può ancora essere un catalizzatore, in particolare l’approvazione di un ETF spot negli Stati Uniti”. Infine, ha previsto che “se l’inflazione persiste, allora le nazioni in via di sviluppo abbracceranno ancora di più le criptovalute”.