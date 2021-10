Bitcoin, strumento di controllo o di libertà?

Con l’aumento della popolazione mondiale (la popolazione mondiale ha superato i 7 miliardi nel 2011), la percentuale di persone che vivono sotto un regime democratico diminuisce. Si stima che se le cose continueranno come sono ora, tra qualche anno, coloro che vivono secondo i principi democratici e lo stato di diritto, costituiranno solo il 26% della popolazione mondiale. Un rapporto freedomhouse.org ci dice che il 2021 è il 15° anno consecutivo che la libertà globale si è deteriorata e che i regimi autoritari stanno crescendo. Nella stessa relazione, si afferma che il 75% della popolazione mondiale vive in un paese in cui i principi democratici si stanno deteriorando.

Bitcoin offre una via d’uscita a molti che vivono in regimi democratici e antidemocratici, finanziariamente oppressivi. El Salvador ha recentemente lanciato bitcoin come moneta a corso legale ufficiale. Il presidente Nayib Bukele sostiene che questo aiuterà il Paese, dal momento che molti salvadoregni lavorano all’estero e inviano denaro a casa con enormi costi di transazione, e quasi il 70% della popolazione non ha un conto in banca.

Tuttavia, i critici affermano che l’adozione di bitcoin potrebbe allontanare la criptovaluta dal suo percorso originario. Bitcoin infatti offre libertà ma è anche potenzialmente usato come mezzo contro di esso. Non si può fare a meno di chiedersi se l’adozione del bitcoin come valuta ufficiale neghi in un certo senso lo scopo della sua esistenza.

Bitcoin, alla fine, può significare molte cose diverse per persone diverse. Per alcuni, cioè coloro che hanno “incassato” bitcoin è stato semplicemente un ottimo modo per loro di fare soldi. Per altri bitcoin rappresenta una speranza per il futuro: un futuro in cui anche se qualcuno vive in uno dei regimi più autoritari, detiene un pezzo di libertà nei suoi portafogli digitali. Qualcosa che non può essere controllato da pochi. Se la storia dell’umanità ci ha insegnato qualcosa, è che tutte le cose possono essere usate per il bene o per il male. Dipende sempre dalle mani in cui finiscono.