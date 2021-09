Bitpanda Card, cos’è e come funziona la carta delle criptovalute

Ciò è possibile grazie all’app di Bitpanda, che consente di passare da una risorsa di pagamento all’altra in tempo reale e di renderla spendibile con la propria carta accettata da oltre 54 milioni di esercenti convenzionati Visa in più di 200 paesi. È collegata all’account Bitpanda e ti permette di spendere fondi direttamente dal tuo portafoglio (sia esso fiat, criptomoneta o metalli). Puoi utilizzarla per i pagamenti online, per pagare la spesa al supermercato o effettuare prelievi ATM. Poiché la Bitpanda Card è collegata al sistema di pagamento Visa, può essere utilizzata ovunque nel mondo dove è accettata una carta Visa.

Per utilizzare la Bitpanda Card, è necessario impostare una “Risorsa di pagamento principale” per la quale puoi usare qualsiasi risorsa in tuo possesso su Bitpanda, tra cui fiat, criptomonete e metalli preziosi.

La tua carta è quindi sempre collegata alla risorsa di pagamento principale, che viene utilizzata per finanziare i pagamenti con carta. Ciò significa che nel momento in cui completi un acquisto o un prelievo di denaro contante con la carta, la tua risorsa sarà immediatamente e automaticamente scambiata in euro e detratta dal tuo portafoglio in valuta EUR fiat per completare il pagamento. Naturalmente, puoi sempre modificare la risorsa di pagamento principale tramite la Bitpanda App in qualsiasi momento. Non è necessario ricaricarla, tutto viene fatto automaticamente in background per la massima praticità. Per evitare transazioni fallite a causa di fondi insufficienti nella tua risorsa di pagamento principale, puoi anche impostare una “Risorsa di pagamento di riserva”.

» Clicca qui per attivare Bitpanda

La carta di debito non prevede nessuna commissione, così come per il conto, non ci sono commissioni per l’emissione della carta né commissioni ricorrenti per la gestione della carta o del conto. Anche tutte le transazioni in euro sono gratuite. A differenza di altre carte per criptovalute, Bitpanda non ti fa pagare nulla per l’utilizzo della carta, solo gli abituali sovrapprezzi di trading che paghi quando converti i tuoi investimenti in EUR e le transazioni non EUR (FX) e per i prelievi di contanti (ATM), che possono essere ridotte a seconda del tuo livello BEST VIP.

Inoltre, la carta di debito di Bitpanda aderisce ai programmi di cashback, guadagnando dallo 0,5% al 2% di cashback per transazione e con il programma BEST VIP si possono guadagnare BTC ad ogni acquisto effettuato.

Ecco le principali caratteristiche della carta: