Black Fra-i-Dei, gli sconti di Monclick in attesa del Black Friday

Mancano meno di due settimane al Black Friday ma online c’è già chi è prontissimo a deliziare i propri clienti con sconti e promozioni degne delle migliori occasioni. Ad aprire le danze in questo freddo lunedì di novembre è stato Monclick, il popolare rivenditore online specializzato in elettronica ed elettrodomestici che, riprendendo il tema dello scorso anno, ha appena dato il via al “Black Fra-i-Dei”, ovvero una serie di promozioni “ispirate” alle divinità pagane (in questo caso quelle nordiche) che faranno da pretesto ad una tornata di sconti che durerà fino al prossimo 2 dicembre!

Stiamo parlando di ben 14 giorni di promozioni su tantissime categorie merceologiche quali smartphone, televisori, frigoriferi e piccoli e grandi elettrodomestici per la casa. La promozione vuole non solo andare incontro al Black Friday del 29 novembre, ma anche offrire agli utenti un’occasione per acquistare in modo anticipato i regali di Natale, proponendo quindi sconti anche su prodotti per il tempo libero come console e videogame. Le offerte sono, come sempre, molto numerose, ed è per questo che abbiamo deciso di fare una cernita di quelle che sono, a nostro giudizio, le offerte migliori e imperdibili di queste “divine offerte” di Monclick. Non bastasse questo, vi ricordiamo anche che noi di Tom’s saremo in prima linea per guidarvi tra le numerose offerte del Black Friday 2019! Se non vorrete perdervi neanche una notizia in merito, e se vorrete scoprire le migliori occasioni di acquisto e di scontistica, allora il nostro consiglio è di fiondarvi ad aggiungere tra i preferiti la nostra sezione dedicata proprio al Black Friday 2019, così da non perdervi neanche uno dei nostri articoli dedicati al tanto atteso “venerdì nero” dello shopping online!

