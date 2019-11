Black Friday Amazon dal 22 novembre: ecco alcuni prodotti in anteprima

Ormai non manca molto al Black Friday 2019! Amazon, infatti, ci ha comunicato che le offerte del suo venerdì nero dello shopping prenderanno il via venerdì 22 novembre alle 23.59, per concludersi poi venerdì 29 novembre. Stiamo parlando quindi di una settimana di sconti, con nuove Offerte del Giorno tutti i giorni, attraverso cui Amazon abbasserà i prezzi di migliaia di prodotti indispensabili: dai più recenti prodotti di elettronica di consumo ai dispositivi Amazon, dai giocattoli ai prodotti di bellezza più desiderati, passando per cibo e bevande, fashion, arredamento per la casa e regali per tutta la famiglia, inclusi gli animali domestici.

Non mancheranno poi le Offerte Lampo, che abbasseranno per un tempo molto limitato (e comunque fino ad esaurimento scorte) prodotti eccezionali con una frequenza di cinque minuti! Ogni 5 minuti un prodotto nuovo, per cui meglio tenere d’occhio quella specifica sezione del portale.

Sottoscrizioni e vantaggi

Prime Now: i nuovi iscritti a Prime Now possono risparmiare fino al 50% grazie a offerte giornaliere dal 22 novembre al 2 dicembre.

Amazon Music Unlimited: per un periodo di tempo limitato, i nuovi iscritti ad Amazon Music Unlimited (si applicano limitazioni) hanno a disposizione la migliore offerta per le feste mai vista nella storia di Amazon Music: quattro mesi a soli €0,99, per godersi l’accesso illimitato a oltre 50 milioni di brani, senza pubblicità.

Audible: i nuovi iscritti possono utilizzare gratuitamente il servizio Audible per 30 giorni e, se restano iscritti al servizio al termine del periodo d’uso gratuito di 30 giorni, ricevere un buono regalo da €10 da utilizzare su Amazon.it (offerta soggetta a termini e condizioni).

Amazon Fashion: è possibile risparmiare fino al 40% sull’esclusiva collezione CARE OF by Puma, fino al 30% sui marchi denim, fino al 50% su una selezione di bagagli tra cui Samsonite ed Eastpak, fino al 25% su scarpe da ginnastica tra cui Adidas, Puma e Vans, fino al 30% su Swarovski e fino al 40% su orologi tra cui Olivia Burton e Fossil.

Amazon Pantry: è possibile risparmiare fino al 40% sulla spesa con Amazon Pantry

Kindle Unlimited: i nuovi iscritti al servizio Kindle Unlimited (si applicano limitazioni) possono usufruire di un periodo d’uso gratuito di 3 mesi.

È possibile risparmiare fino al 20% su tutti i prodotti AmazonBasics e fino al 20% sull’arredamento Alkove e Movian a marchio Amazon.

È possibile risparmiare fino al 25% di sconto sui prodotti essenziali dei marchi Amazon per la vita quotidiana, tra i quali i marchi Happy Belly, Mama Bear e i prodotti per la casa Presto!

Anteprima offerte Black Friday

Quelle che seguono sono alcune delle offerte che saranno disponibili nel corso del Black Friday di Amazon. Va specificato che queste saranno disponibili in varie date e orari a partire dal 22 novembre e fino ad esaurimento scorte. Per la lista completa potrete far riferimento alla pagina Amazon dell’iniziativa Black Friday, o semplicemente chiedendo al vostro dispositivo Echo: “Alexa, quali sono le mie offerte?”

Dispositivi Amazon

Marchi Amazon

PC

Elettronica

Sport

DVD

Giocattoli

N.B. Non mancheranno inoltre promozioni anche su: prodotti per la casa, moda e valigeria, salute e cura della persona, Casa e cucina, gioielli e orologi.

Vi ricordiamo infine che gli iscritti ad Amazon Prime, compresi i clienti che beneficiano del periodo di uso gratuito di 30 giorni, avranno un esclusivo accesso anticipato di 30 minuti a tutte le Offerte Lampo, oltre a ulteriori benefici e vantaggi! Quindi se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, approfittate di questi giorni pre-Black Friday per effettuare l’iscrizione!

Inoltre, vi ricordiamo anche che noi di Tom’s saremo in prima linea per guidarvi tra le numerose offerte del Black Friday 2019! Se non vorrete perdervi neanche una notizia in merito, e se vorrete scoprire le migliori occasioni di acquisto e di scontistica, allora il nostro consiglio è di fiondarvi ad aggiungere tra i preferiti la nostra sezione dedicata proprio al Black Friday 2019, così da non perdervi neanche uno dei nostri articoli dedicati al tanto atteso “venerdì nero” dello shopping online!

