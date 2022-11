Il Black Friday 2022 è ormai giunto e le maggiori aziende hi-tech stanno scontando tantissimi prodotti a prezzi impressionanti. Ed è anche il caso di Bose, che ha deciso di inaugurare una nuova promozione, che consente a tutti gli interessati di acquistare articoli come cuffie, speaker, auricolari e soundbar, con tagli di prezzi che possono arrivare al 44%!

Prima di passare alla vera offerta, è doveroso specificare che tutti gli articoli in offerta per questo Black Friday di Bose sono ricondizionati garantiti, ossia prodotti resi e successivamente ripristinati nelle loro funzionalità, sia hardware che software.

Ciò detto, tra le tante promozioni attualmente disponibili, vogliamo consigliarvi di dare uno sguardo alle cuffie Bose QuietComfort 45, ora disponibili al prezzo di 229,95€ anziché 349,95€, grazie ad uno sconto di ben 120,00€ dal costo originario. Cuffie che sapranno come migliorare l’esperienza audio per fruire dei migliori contenuti disponibili in rete, ovunque voi siate.

Le Bose QuietComfort 45, innanzitutto, vantano un sound invidiabile e, grazie a dei morbidi cuscinetti, sono in grado di eliminare i rumori circostanti. A ciò, si aggiunge la tecnologia Acoustic Noise Cancelling, ossia dei minuscoli microfoni nascosti nei padiglioni per misurare, confrontare e contrastare costantemente i rumori esterni per ridurli successivamente mediante il segnale opposto.

Queste cuffie possiedono un design proprietario, chiamato TriPort, che si presenta con delle prese d’aria sui per garantire non solo un suono pieno e profondo, ma anche un comfort assoluto senza incidere sulle dimensioni. Con la tecnologia Active EQ con ottimizzazione in base al volume, queste cuffie migliorano gli alti e i bassi garantendo altissime prestazioni.

Insomma, il nostro consiglio è quello di approfittarne subito e di consultare la pagina Bose dedicata al Black Friday, con l’invito ad compiere velocemente i vostri acquisti, così che possiate ottenere non solo queste cuffie ad uno dei prezzi più bassi di sempre, ma anche tanti altri disponibili in offerta!

