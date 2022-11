Se siete alla ricerca di forti sconti, vi informiamo che da poche ore è iniziato ufficialmente il Black Friday ECOVACS su Amazon, la cui scadenza è fissata per il 28 novembre. Fino al Cyber Monday, dunque, avrete l’opportunità di acquistare alcune soluzioni di pulizia del noto brand a prezzi sbalorditivi, in particolar modo i robot aspirapolvere.

Per questa edizione, infatti, il produttore ha tenuto conto di questi utilissimi elettrodomestici per la casa, scontando sia i modelli top di gamma, sia quelli appartenenti a una fascia di mercato più accessibile. Parliamo quindi di occasioni imperdibili per chiunque, anche perché gli sconti rilasciati sono i più alti di sempre, a prescindere dal robot di vostro interesse.

Le offerte riguardano ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, coinvolgendo sia la versione bianca che la versione nera, ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, ECOVACS DEEBOT T9 AIVI e ECOVACS DEEBOT N8+. Per facilitarvi l’acquisto, abbiamo riportato in calce link e prezzi di ognuno. Di seguito, invece, vogliamo descrivere brevemente le caratteristiche tecniche di ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, ossia la proposta di vertice di ECOVACS, spiegandovi perché dovreste cogliere al volo l’occasione per acquistare questo concentrato di tecnologia.

Anzitutto, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI non è un semplice robot aspirapolvere, in quanto integra un avanzato serbatoio auto-svuotante che, oltre ad aspirare lo sporco senza l’ausilio del vostro intervento, fa sì che vengano lavati i panni per la pulizia dei pavimenti al termine di ogni sessione, per una pulizia totalmente automatica. L’avanzata stazione di pulizia di questo modello integra persino un sistema di asciugatura, che spara aria calda sui due panni per assicurarsi che non rimangano umidi.

Un robot capace quindi di aspirare e lavare i pavimenti, facendo affidamento sulle più recenti tecnologie sviluppate da ECOVACS, che permettono al brand di essere oggi tra i più ambiti del settore, come dimostrano le oltre 500.000 unità vendute finora. A differenza di tanti altri, ECOVACS DEEBOT X1 OMNI sa riconoscere anche gli ostacoli più piccoli lungo il percorso, come ad esempio cavi o ciabatte, garantendo che la pulizia non venga influenzata da eventuali oggetti sparsi in casa. Il robot, infatti, passerà intorno agli oggetti, continuando la pulizia fino a ogni angolo della stanza. Questo grazie alla tecnologia AIVI 3D, mentre la TrueMapping 2.0 penserà a mappare l’ambiente, riconoscendo poi all’istante le stanze che gli vengono assegnate. Insomma, un robot aspirapolvere in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate dal pavimento e, soprattutto, di farlo senza che voi veniate a contatto con la polvere.

Non ci resta che lasciarvi i link che vi porteranno direttamente sulle pagine Amazon dedicate a questi prodotti, dove avrete modo di analizzare ancora meglio le potenzialità delle soluzioni ECOVACS. L’invito è quello di approfittare di questi sconti poiché, si sa, quelli del Black Friday sono tra i più vantaggiosi dell’anno.

